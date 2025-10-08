Công an xã Chư Sê bắt giữ đối tượng cướp tài sản

(GLO)- Sáng 8-10, Công an xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai) cho biết đã chuyển đối tượng Nguyễn Văn Tuân (SN 1993, trú xã Chư Sê) cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi cướp tài sản.

Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 6-10, Nguyễn Văn Tuân đến công viên Kpă Klơng (thôn 7, xã Chư Sê). Khi vào công viên, Tuân dùng dao đe dọa, khống chế chị Siu H’Y (SN 2008, trú tại làng Pan, xã Chư Sê) đi ra phía cổng.

Đối tượng Nguyễn Văn Tuân. Ảnh: ĐVCC

Khi đưa chị Siu H’Y đến cổng công viên, Tuân liền giật lấy điện thoại Iphone 7 Plus rồi bỏ trốn.

Sau khi nhận được tin báo, Công an xã Chư Sê đã nhanh chóng triển khai lực lượng truy bắt Nguyễn Văn Tuân. Đến 22 giờ 20 cùng ngày, Công an xã đã bắt được đối tượng khi đang bỏ chạy trên đường Hoàng Quốc Việt thuộc thôn 2, xã Chư Sê.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Văn Tuân đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Công an xã Chư Sê đã thu lại tang vật.