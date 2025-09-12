Danh mục
Tạm giữ 2 đối tượng cướp điện thoại bán lấy tiền uống rượu

LÊ VĂN NGỌC
(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã tạm giữ hình sự Rô Nghĩa (SN 2000) và Ksor Ngơ (SN 2003, cùng trú xã Ia Rsai) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, khoảng 16 giờ 15 phút ngày 5-9, cháu K.N. (SN 2011, trú tại xã Ia Rsai) đi chăn bò ở khu vực vắng vẻ tại buôn Du, xã Ia Rsai.

cac-doi-tuong-loi-dung-khu-vuc-hoang-vang-de-cuop-giat-dien-thoai-anh-manh-hung.jpg
Các đối tượng lợi dụng khu vực hoang vắng để cướp giật điện thoại. Ảnh: Mạnh Hùng

Lúc này, 1 nam giới mặc áo khoác đen trùm đầu, đeo khẩu trang đi tới hỏi mượn cháu N. chiếc điện thoại để gọi cho người thân. Sau đó, đối tượng giật chiếc điện thoại trên tay cháu N., chạy đến xe máy chờ sẵn, cùng đối tượng khác bỏ chạy theo hướng đi quốc lộ 25.

Nhận được tin báo, Công an xã Ia Rsai phối hợp với tổ công tác số 7-Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh) vào cuộc truy bắt. Tuy nhiên, sự việc xảy ra không có người chứng kiến, cháu N. không nhận diện được đối tượng nghi vấn. Do đó, quá trình điều tra ban đầu gặp không ít khó khăn.

2-doi-tuong-nghia-phai-va-ngo-da-ra-dau-thu-anh-manh-hung.jpg
Nghĩa (phải) và Ngơ đã ra đầu thú. Ảnh: Mạnh Hùng

Lực lượng Công an triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, xác định Nghĩa và Ngơ chính là thủ phạm. Qua công tác vận động, đến ngày 8-9, cả 2 đã đến cơ quan Công an đầu thú và khai nhận hành vi. Chiếc điện thoại cướp được, 2 đối tượng đã bán lấy 300 nghìn đồng sử dụng để mua rượu uống.

null