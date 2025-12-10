Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Lữ đoàn 573: Vững nhiệm vụ phòng không, xung kích giúp dân

(GLO)- Năm 2025, Lữ đoàn 573 (thuộc Quân khu 5, đóng ở phường An Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai) đã thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm về phòng không và luôn xung kích trong nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ, giúp người dân các địa phương trên địa bàn khắc phục hậu quả bão lũ.

Kết quả này được đưa ra tại hội nghị quân chính do Lữ đoàn 573 tổ chức vào ngày 9-12, nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của Lữ đoàn năm 2025 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026. Thiếu tướng Trần Thanh Hải-Phó Tư lệnh Quân khu 5 dự và chỉ đạo hội nghị.

Năm 2025, Lữ đoàn 573 đã quán triệt nghiêm nghị quyết, chỉ thị của các cấp; triển khai đồng bộ nhiều biện pháp, hoàn thành toàn diện các mặt công tác. Trong đó, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt và xuất sắc.

Tiêu biểu, đơn vị luôn duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu ở các cấp; tổ chức luyện tập các phương án tác chiến theo đúng quy định; kiểm tra sẵn sàng chiến đấu đạt kết quả khá, giỏi.

z7308063968264-62432d164a43fb0e6f61f1968d3ab7f5.jpg
Thiếu tướng Trần Thanh Hải-Phó Tư lệnh Quân khu 5 phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Minh Lâm

Trong công tác huấn luyện, Lữ đoàn đã tổ chức huấn luyện đúng kế hoạch, đủ nội dung, đảm bảo an toàn; chất lượng bắn kiểm tra, kiểm tra điều lệnh, võ thuật, thể lực đạt từ 75% khá, giỏi trở lên, nhiều nội dung đạt giỏi.

Riêng công tác huấn luyện chuyên ngành phòng không được thực hiện chặt chẽ; tỷ lệ khá, giỏi cao. Các cơ quan, đơn vị tích cực xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; duy trì nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật có chuyển biến tích cực.

lu-doan-573-tham-gia-khac-phuc-hau-qua-thien-tai.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 573 tham gia khắc phục hậu quả thiên tai tại xã Tuy Phước. Ảnh: H.P

Đặc biệt, Lữ đoàn cũng thực hiện tốt nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ và giúp người dân ở các địa phương ở Quân khu 5 nói chung và địa bàn đóng quân Gia Lai nói riêng khắc phục hậu quả bão lũ.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thiếu tướng Trần Thanh Hải ghi nhận những nỗ lực và kết quả toàn diện của Lữ đoàn 573 đã đạt được trong năm qua. Đồng thời, yêu cầu đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc nghị quyết, chỉ thị của các cấp; duy trì nghiêm công tác sẵn sàng chiến đấu.

Cùng với đó, tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện theo hướng “cơ bản, thiết thực, vững chắc”; tăng cường kỷ luật, xây dựng đơn vị chính quy; chủ động nắm chắc tình hình, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong huấn luyện, diễn tập; chuẩn bị tốt mọi mặt cho nhiệm vụ phòng không.

z7308064023883-b4dee617888618c6d6ab3b50fecf89e6.jpg
Thiếu tướng Trần Thanh Hải-Phó Tư lệnh Quân khu 5 trao bằng khen của Quân khu 5 cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2025 của của Lữ đoàn 573. Ảnh: Minh Lâm

Đặc biệt, Thiếu tướng Trần Thanh Hải cũng yêu cầu Lữ đoàn tiếp tục quán triệt các lực lượng tham gia thực hiện tốt nhiệm vụ hỗ trợ nhân dân bị thiệt hại do thiên tai xây dựng lại nhà mới theo tinh thần “Chiến dịch Quang Trung” do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Tại hội nghị, Quân khu 5 đã tuyên dương, khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân thuộc Lữ đoàn vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2025.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 573 vác bao cát để đắp hai tuyến đê bị vỡ.

Xã Tuy Phước phối hợp với Lữ đoàn 573 sửa chữa 2 tuyến đê bị vỡ

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, trong ngày 25-11, chính quyền xã Tuy Phước đã phối hợp với Lữ đoàn 573 (Quân khu 5, đóng tại phường An Nhơn Nam) triển khai khẩn cấp công tác khắc phục 2 đoạn đê bị vỡ trong đợt mưa lũ vừa qua để bảo vệ khu dân cư và diện tích sản xuất nông nghiệp.

Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Prông: Xây dựng lực lượng tự vệ vững mạnh, rộng khắp

Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Prông: Xây dựng lực lượng tự vệ vững mạnh, rộng khắp

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Bên cạnh nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, nâng cao đời sống cho người lao động, những năm qua, Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Prông luôn quan tâm, chăm lo xây dựng lực lượng tự vệ chất lượng, vững mạnh, rộng khắp, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương.

Phường Pleiku hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND phường, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Pleiku hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ 2026-2031

Tin tức

(GLO)- Chiều 5-12, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND phường Pleiku khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031.

Lan tỏa phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới

Lan tỏa phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới

Chính trị

(GLO)- Phát huy phương châm hướng mạnh về cơ sở và bám sát đặc thù từng địa phương, các cấp Hội Cựu chiến binh (CCB) trong tỉnh Gia Lai không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, gắn chặt với phong trào thi đua và nhiệm vụ chính trị ở cơ sở.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa I

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai khóa I

Tin tức

(GLO)- Sau gần 2 ngày (3 và 4-12) làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa I.

Cán bộ, chiến sĩ chung tay sửa chữa nhà cho người dân.

Tuổi trẻ Quân đoàn 34 xung kích vì cộng đồng

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Những năm qua, đoàn viên, thanh niên Quân đoàn 34 luôn phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo trong huấn luyện, học tập và công tác. Các phong trào do tuổi trẻ Quân đoàn triển khai đã góp phần xây dựng đơn vị chính quy, xanh-sạch-đẹp, hướng đến cộng đồng và lan tỏa giá trị tích cực.

null