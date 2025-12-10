Lữ đoàn 573: Vững nhiệm vụ phòng không, xung kích giúp dân

(GLO)- Năm 2025, Lữ đoàn 573 (thuộc Quân khu 5, đóng ở phường An Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai) đã thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm về phòng không và luôn xung kích trong nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ, giúp người dân các địa phương trên địa bàn khắc phục hậu quả bão lũ.

Kết quả này được đưa ra tại hội nghị quân chính do Lữ đoàn 573 tổ chức vào ngày 9-12, nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của Lữ đoàn năm 2025 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026. Thiếu tướng Trần Thanh Hải-Phó Tư lệnh Quân khu 5 dự và chỉ đạo hội nghị.

Năm 2025, Lữ đoàn 573 đã quán triệt nghiêm nghị quyết, chỉ thị của các cấp; triển khai đồng bộ nhiều biện pháp, hoàn thành toàn diện các mặt công tác. Trong đó, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt và xuất sắc.

Tiêu biểu, đơn vị luôn duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu ở các cấp; tổ chức luyện tập các phương án tác chiến theo đúng quy định; kiểm tra sẵn sàng chiến đấu đạt kết quả khá, giỏi.

Thiếu tướng Trần Thanh Hải-Phó Tư lệnh Quân khu 5 phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Minh Lâm

Trong công tác huấn luyện, Lữ đoàn đã tổ chức huấn luyện đúng kế hoạch, đủ nội dung, đảm bảo an toàn; chất lượng bắn kiểm tra, kiểm tra điều lệnh, võ thuật, thể lực đạt từ 75% khá, giỏi trở lên, nhiều nội dung đạt giỏi.

Riêng công tác huấn luyện chuyên ngành phòng không được thực hiện chặt chẽ; tỷ lệ khá, giỏi cao. Các cơ quan, đơn vị tích cực xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; duy trì nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật có chuyển biến tích cực.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 573 tham gia khắc phục hậu quả thiên tai tại xã Tuy Phước. Ảnh: H.P

Đặc biệt, Lữ đoàn cũng thực hiện tốt nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ và giúp người dân ở các địa phương ở Quân khu 5 nói chung và địa bàn đóng quân Gia Lai nói riêng khắc phục hậu quả bão lũ.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thiếu tướng Trần Thanh Hải ghi nhận những nỗ lực và kết quả toàn diện của Lữ đoàn 573 đã đạt được trong năm qua. Đồng thời, yêu cầu đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc nghị quyết, chỉ thị của các cấp; duy trì nghiêm công tác sẵn sàng chiến đấu.

Cùng với đó, tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện theo hướng “cơ bản, thiết thực, vững chắc”; tăng cường kỷ luật, xây dựng đơn vị chính quy; chủ động nắm chắc tình hình, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong huấn luyện, diễn tập; chuẩn bị tốt mọi mặt cho nhiệm vụ phòng không.

Thiếu tướng Trần Thanh Hải-Phó Tư lệnh Quân khu 5 trao bằng khen của Quân khu 5 cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2025 của của Lữ đoàn 573. Ảnh: Minh Lâm

Đặc biệt, Thiếu tướng Trần Thanh Hải cũng yêu cầu Lữ đoàn tiếp tục quán triệt các lực lượng tham gia thực hiện tốt nhiệm vụ hỗ trợ nhân dân bị thiệt hại do thiên tai xây dựng lại nhà mới theo tinh thần “Chiến dịch Quang Trung” do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Tại hội nghị, Quân khu 5 đã tuyên dương, khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân thuộc Lữ đoàn vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2025.