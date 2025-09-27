Lữ đoàn Phòng không 573 diễn tập chiến thuật vòng tổng hợp

(GLO)- Từ ngày 23-25/9, Lữ đoàn Phòng không 573 (Quân khu 5) đã tổ chức diễn tập chiến thuật vòng tổng hợp cho Tiểu đoàn Pháo phòng không 1 và Tiểu đoàn Pháo phòng không 3.

Tại đợt diễn tập, các phân đội đã thực hiện đầy đủ các giai đoạn từ chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuẩn bị chiến đấu, thực hành chiến đấu.

Lữ đoàn Phòng không 573 quán triệt mục đích diễn tập cho bộ đội. Ảnh: D.T

Nhờ sự chuẩn bị chu đáo, các nội dung diễn tập đạt mục đích, yêu cầu đề ra, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và vũ khí, trang bị. Cán bộ, chiến sĩ tham gia diễn tập nêu cao tinh thần trách nhiệm, tác phong nhanh nhẹn, khẩn trương; phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ; thuần thục yếu lĩnh động tác, thực hành diễn tập đúng ý định.

Đợt diễn tập góp phần nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vùng trời của đơn vị. Ảnh: D.T

Đợt diễn tập nhằm đánh giá khả năng sẵn sàng chiến đấu, trình độ tổ chức của người chỉ huy và đơn vị trong các giai đoạn chiến đấu. Đồng thời giúp cho bộ đội làm quen với điều kiện huấn luyện dã ngoại, xây dựng bản lĩnh, tâm lý và rèn luyện sức khỏe.