Trao “nhà nhân ái” cho trẻ em đặc biệt khó khăn tại xã Chư Sê

(GLO)- Ngày 27-10, Đoàn Thanh niên xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai) phối hợp với các đơn vị tài trợ tiến hành bàn giao “nhà nhân ái” cho gia đình em Rah Lan H’Dung ở làng Tào Roòng, xã Chư Sê.

Đại diện nhà tài trợ trao “Nhà nhân ái” cho gia đình em Rah Lan H’Dung (làng Tào Roòng, xã Chư Sê). Ảnh: Chu Hằng

Căn nhà được khởi công vào tháng 9-2025, có diện tích 54 m2, gồm 1 phòng khách, 2 phòng ngủ, bếp, nhà vệ sinh; nền lát gạch men, mái lợp tôn.

Công trình được tài trợ bởi Công ty TNHH Phát triển cộng đồng Bảo vệ tương lai TP. Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Thiết bị Quang Minh, Quỹ Từ thiện Bông Hồng nhỏ, nhóm thiện nguyện Thiện Tâm-Dĩ An với tổng kinh phí 100 triệu đồng. Ngoài ra, Đoàn Thanh niên xã Chư Sê đóng góp 25 ngày công lao động để hoàn thiện công trình.

Dịp này, Trung tâm văn phòng phẩm-photocopy Nhân Linh (xã Chư Sê) cùng các ban, ngành, đoàn thể địa phương đã trao tặng một số vật dụng thiết yếu giúp gia đình ổn định cuộc sống.