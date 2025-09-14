Danh mục
Tiếp tục triển khai phi dự án hỗ trợ trẻ em khuyết tật nhiễm chất độc da cam

NGUYỄN MUỘI
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh Gia Lai và Giáo sư Michio Umegaki (Trường Đại học Keio, Nhật Bản) vừa ký kết triển khai giai đoạn 5 của phi dự án “Chương trình hoạt động giao tiếp dựa vào cộng đồng cho trẻ em khuyết tật do bị nhiễm chất độc da cam”.

Giai đoạn mới của phi dự án sẽ diễn ra từ tháng 9-2025 đến tháng 8-2030, tại 4 xã: Phù Cát, Cát Tiến, Đề Gi, Hòa Hội, với tổng vốn viện trợ không hoàn lại là 650 triệu đồng. Kinh phí này được sử dụng để duy trì 4 lớp “Ước Mơ” với hiện có 92 trẻ khuyết tật theo học, nhằm giúp các em hình thành kỹ năng giao tiếp, hòa nhập cộng đồng và nâng cao ý thức tự lập.

1ky-ket-lop-hoc-uoc-mo-gd-5.jpg
Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh Hà Văn Cát (trái) và Giáo sư Michio Umegaki ký kết hợp tác giai đoạn 5 phi dự án lớp học "Ước Mơ". Ảnh: ĐVCC

Hội CTĐ tỉnh Gia Lai chịu trách nhiệm phối hợp xây dựng kế hoạch cụ thể về hoạt động và chi tiêu cho phi dự án, triển khai, giám sát, báo cáo kết quả định kỳ; đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của tình nguyện viên, giáo viên và đoàn cán bộ, sinh viên từ Đại học Keio. Về phía nhà tài trợ, Giáo sư Michio Umegaki và Tiến sĩ Vũ Lê Thảo Chi trực tiếp lập kế hoạch, gây quỹ, bảo đảm nguồn lực tài chính và trang thiết bị cần thiết để chương trình vận hành hiệu quả.

2lop-hoc-uoc-mo-gs-umegaki.jpg
Giáo sư Michio Umegaki (ngồi thứ hai từ trái sang) với các thành viên lớp học "Ước Mơ" 2 tại Trường Tiểu học Cát Thành. Ảnh: Nguyễn Muội

Sau 4 giai đoạn (từ năm 2012 đến năm 2025), phi dự án đã chứng minh giá trị nhân văn sâu sắc, mang đến cơ hội hòa nhập cho trẻ em khuyết tật nhiễm chất độc da cam. Việc tiếp tục ký kết giai đoạn 5 khẳng định mối quan hệ hợp tác nhân đạo lâu dài giữa Hội CTĐ tỉnh Gia Lai và các nhà khoa học, tổ chức thiện nguyện quốc tế.

null