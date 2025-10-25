Gia Lai chung tay xoa dịu nỗi đau da cam

(GLO)- Trên địa bàn tỉnh Gia Lai hiện có nhiều nạn nhân chất độc da cam thế hệ thứ 3, khuyết tật đặc biệt nặng. Nhiều năm qua, cấp ủy, chính quyền và các tổ chức, cá nhân cùng chung tay xoa dịu nỗi đau da cam bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả.

Tuy đã 6 tuổi nhưng em Rơ Lan Vinh (làng Dun Bêu, xã Chư Sê) có thân hình bé xíu như đứa trẻ 5-6 tháng tuổi. Vinh bị viêm phổi mãn tính, động kinh, hội chứng West (hội chứng co thắt trẻ sơ sinh) và bất thường não bẩm sinh nên không thể đi lại hay ăn uống như bao đứa trẻ khác, phải uống nhiều sữa và thuốc.

Em Rơ Lan Vinh mắc nhiều bệnh bẩm sinh. Ảnh: Đồng Lai

Anh Rơmah Aleng (bố em Vinh) chia sẻ: “Vinh cứ đau sốt suốt, vợ phải ở nhà chăm con, không đi làm được. Tôi đi làm thuê, ngày có việc ngày không, nhà lại chẳng có đất sản xuất nên trước đây cuộc sống rất khó khăn”.

Từ tháng 5-2021, Vinh được hưởng trợ cấp và tiền nuôi dưỡng hằng tháng là 1,7 triệu đồng. Năm 2023, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Chư Sê (cũ) hỗ trợ gia đình Vinh 10 triệu đồng mua con giống và cho vay 20 triệu đồng không tính lãi trong 5 năm để phát triển chăn nuôi.

“Đến nay, đàn bò và heo đã sinh sản. Năm 2025, gia đình tôi còn được hỗ trợ 30 triệu đồng từ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, cùng sự giúp đỡ của bà con, hàng xóm đã xây được ngôi nhà khang trang. Cuộc sống chúng tôi đã dần ổn định, có điều kiện chăm sóc tốt hơn cho con”-anh Aleng chia sẻ.

Anh Kpuih Hlốp bên con gái Rơ Lan Mơi-nạn nhân chất độc da cam thế hệ thứ 3. Ảnh: Đồng Lai

Tại xã Al Bá, anh Kpuih Hlốp (SN 1977, làng Klah) lặng lẽ chăm sóc con gái Rơ Lan Mơi (SN 2006) bị co giật thường xuyên, ăn ít, chỉ uống được sữa và nằm một chỗ.

“Gia đình cảm thấy ấm lòng khi được hỗ trợ bò giống, lúa giống, các khoản trợ cấp, tiền hỗ trợ từ một số tổ chức, nhóm thiện nguyện”-anh Hlốp xúc động nói.

Gia đình em Kpă Tiệp (làng Ring, xã Ia Hrú) vui mừng đón nhận căn nhà mới do các tổ chức, doanh nghiệp và nhà hảo tâm hỗ trợ. Ảnh: Đồng Lai

Không dừng lại ở việc hỗ trợ sinh kế, nhiều chương trình còn mang đến mái ấm cho các gia đình nghèo khó. Em Kpă Tiệp (SN 2010, làng Ring, xã Ia Hrú) bị mù bẩm sinh, sống cùng mẹ và ông bà trong căn nhà tạm đã hơn 20 năm. Em được nhận 1,4 triệu đồng/tháng tiền trợ cấp và nuôi dưỡng. Tháng 6-2025, nhờ sự phối hợp của các hội, đoàn thể và doanh nghiệp, tổ chức thiện nguyện, gia đình em Tiệp được hỗ trợ 100 triệu đồng xây căn nhà có diện tích hơn 67 m².

Chị Kpă H’Bũ (mẹ em Tiệp) bộc bạch: “Tôi không kìm được nước mắt khi thấy con mình nhận được nhiều sự quan tâm, chia sẻ. Có lẽ, hạnh phúc đôi khi chỉ là được nhìn con ngủ yên trong căn nhà kiên cố, không còn lo mái dột, gió lùa”.

Tiếp nối hành trình nhân ái, từ ngày 11 đến 13-10, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Chư Sê (cũ) phối hợp với Hội Bảo trợ trẻ em Việt Nam nhiễm dioxin tại Pháp (VNED), Công ty TNHH Phát triển cộng đồng Bảo vệ tương lai (TP. Hồ Chí Minh) đã đến thăm, trao quà và tiền hỗ trợ cho 35 nạn nhân chất độc da cam thế hệ thứ 3 và trẻ em khuyết tật đặc biệt nặng tại 5 xã: Chư Sê, Al Bá, Bờ Ngoong, Ia Ko, Ia Hrú với tổng số tiền 100 triệu đồng.

Các nạn nhân chất độc da cam tại xã Al Bá được sự quan tâm, hỗ trợ từ các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp. Ảnh: Đồng Lai

Ông Nguyễn Xuân Thủy-nguyên Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Chư Sê (cũ) cho biết: Trên địa bàn 5 xã nói trên hiện có 117 nạn nhân chất độc da cam thế hệ thứ 3, khuyết tật đặc biệt nặng. Từ đầu năm 2025 đến nay, Hội đã vận động được hơn 1,4 tỷ đồng hỗ trợ cho các trường hợp khó khăn.

Hội đang hoàn thiện hồ sơ để phối hợp cùng nhóm phật tử Hà Nội nhận đỡ đầu, chăm sóc thường xuyên cho 6 trường hợp mới là nạn nhân chất độc da cam thế hệ thứ 3.

“Chúng tôi mong chương trình hỗ trợ sẽ tiếp tục lan tỏa đến các tổ chức, doanh nghiệp và bạn bè quốc tế, để mọi người hiểu rõ hơn về thảm họa da cam tại Việt Nam. Mỗi tấm lòng sẻ chia, mỗi hành động thiết thực đều góp phần xoa dịu nỗi đau, giúp các nạn nhân có thêm niềm tin, tình yêu cuộc sống và ý chí vươn lên”-ông Thủy chia sẻ.