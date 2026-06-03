Công an xã Kbang nhập vai, làm clip “gây sốt” trên mạng xã hội

(GLO)- Thay cho các cách tuyên truyền có phần khô khan, Công an xã Kbang đã đổi mới đầy sáng tạo với những clip đang “viral” khắp mạng xã hội. Chính những đoạn clip triệu view ấy khiến hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân trở nên gần gũi hơn để người dân sẵn sàng trao gửi niềm tin.

Những clip viral triệu view

Những ngày qua, trên nhiều hội nhóm, fanpage lớn của cả nước đang lan truyền với tốc độ chóng mặt nhiều đoạn clip của trang Bản tin an ninh khu vực Kbang của Công an xã Kbang quản lý cả trên mạng xã hội Facebook và TikTok.

Trang An ninh khu vực Kbang đang có hơn 61.000 người theo dõi. Ảnh chụp màn hình

Phải kể đến clip “Lắc bạc trao tay, vận may kết thúc” được đăng tải từ ngày 23-5 nhưng tính đến ngày 29-5 đã có 11 triệu lượt xem, 173.000 người bày tỏ cảm xúc, gần 9.000 bình luận, hơn 5.300 lượt chia sẻ trên Facebook.

Trên mạng xã hội TikTok, clip này cũng có hơn 8 triệu lượt xem, hơn 341.000 người thích, hơn 7.300 bình luận cùng hơn 730.000 lượt chia sẻ. Đây là những con số “khủng” không thua kém các kênh sáng tạo nội dung chuyên nghiệp.

Clip “Lắc bạc trao tay, vận may kết thúc” đã viral trên các mạng xã hội.

Clip chỉ dài vẻn vẹn 15 giây với nội dung sử dụng chiếc “lắc bạc” - tức còng số 8 qua những ngôn ngữ, âm nhạc hài hước, “bắt trend”. Nội dung clip hướng tới tuyên truyền, răn đe các hành vi vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, dưới lăng kính vui nhộn đầy sáng tạo, clip đã được chia sẻ rộng rãi đến nhiều tầng lớp nhân dân và được hào hứng đón nhận.

Hàng loạt lời khen ngợi được giành cho Công an xã Kbang khi mạnh dạn đổi mới trong hình thức tuyên truyền. Tài khoản Lê Chung bình luận: “Các chú Công an ngày càng dễ thương”, hoặc tài khoản Lăng Thị Huyền Trang chia sẻ “Dạo này các chú Công an làm video hay nhỉ”… cùng nhiều bình luận hài hước khác, giúp tăng tương tác giữa người dân và lực lượng Công an.

Clip “Đủ căn cứ sẽ có còng” tuyên truyền về các hành vi vi phạm pháp luật.

Hoặc như clip “Đủ căn cứ sẽ có còng” đăng tải từ ngày 27-5, song đến ngày 29-5 đã có đến 2,4 triệu lượt xem trên Facebook, 6,4 triệu lượt xem trên TikTok. Clip cũng chỉ dài 1 phút 8 giây với nội dung mô tả các hành vi sẽ được nhận “lắc bạc” như cố ý gây thương tích, đánh bạc, sử dụng trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản…

Clip được kết thúc bằng một lời khẳng định đầy hài hước: “Đủ nắng hoa sẽ nở, đủ căn cứ sẽ có còng”. Không chỉ nội dung, âm nhạc được sử dụng phù hợp với xu hướng, hay những góc quay điện ảnh mà diễn xuất của các diễn viên cũng được cộng đồng mạng đánh giá cao.

Kênh TikTok An ninh khu vực Kbang với nhiều clip triệu view. Ảnh chụp màn hình

Ngoài các đoạn clip nhập vai trên, nhiều đoạn clip quay cảnh lực lượng Công an đi làm nhiệm vụ vốn khô khan, nhưng lại thu hút rất nhiều lượt xem cùng sự ủng hộ của người dân. Tiêu biểu như clip xe đạp điện độ chế của các em học sinh đã có hơn 20,5 triệu lượt xem trên TikTok, hơn 2,3 triệu lượt xem trên Facebook.

Đặc biệt, nhiều clip cán bộ Công an đến tận các thôn làng gặp gỡ, trao đổi với người dân bằng tiếng Bahnar gần gũi, mộc mạc cũng có hàng chục, thậm chí hàng trăm nghìn lượt xem.

Khi Công an làm “content”

Người làm “content” cho Bản tin an ninh khu vực Kbang là một cô gái thế hệ 9X - Đại úy Phạm Thị Dung - cán bộ Tổ Cảnh sát khu vực (Công an xã Kbang).

Theo Đại úy Dung, fanpage này được thành lập khi chị còn công tác tại Công an thị trấn Kbang (Công an huyện Kbang cũ). Ban đầu cũng giống như nhiều trang khác của ngành Công an khi nội dung tuyên truyền khá đơn giản, trang chỉ có lượng người theo dõi ít ỏi. Tính đến trước tháng 7-2025, trang chỉ có 2.000 lượt theo dõi.

Tuy nhiên, sau sáp nhập, trong quá trình công tác, chị đã quay nhiều video hơn về lực lượng Công an xã Kbang khi làm nhiệm vụ. Ban đầu là những clip hỗ trợ người dân chống bão, hỗ trợ người dân làm căn cước, định danh điện tử hay tặng những món quà nhỏ cho các hộ nghèo…

“Thay vì những bài viết, hình ảnh đơn thuần, tôi nhận thấy các đoạn clip ngắn sẽ dễ dàng tiếp cận được người xem hơn. Vì vậy, tôi lên mạng xã hội để học hỏi cách quay, dựng, tạo hiệu ứng làm sao cho hấp dẫn, nhất là với giới trẻ.

Hình ảnh Công an xã Kbang gần dân được lan tỏa. Ảnh: Phạm Dung

Đặc biệt, sau khi tham gia tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, truyền hình và dư luận xã hội do Công an tỉnh tổ chức với sự truyền đạt kinh nghiệm của các nhà báo tại Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, tôi như được vỡ lẽ ra nhiều điều và càng có thêm những động lực để có những clip triệu view đang viral trên” - Đại úy Dung chia sẻ.

Từ đó, nữ cán bộ trẻ đã trăn trở viết nội dung, lên kịch bản cho các clip. Theo Đại úy Dung, khó khăn hơn cả là việc quay clip khi khối lượng công việc của Công an xã khá lớn, nên chỉ có thể tranh thủ quay vào dịp cuối tuần.

Đồng thời, vị “đạo diễn” này còn phải thuyết phục các đồng nghiệp của mình cùng thành viên của Tổ an ninh trật tự cơ sở làm diễn viên bất đắc dĩ. Dù chưa qua trường lớp diễn xuất cũng như chưa từng lên sóng, các diễn viên này vẫn để lại nhiều ấn tượng cho người xem.

Theo Đại úy Dung, trước khi có những clip nhập vai diễn xuất, trang Bản tin an ninh khu vực Kbang chỉ có 25.000 người theo dõi trên Facebook. Nhưng chỉ sau 2 clip viral, con số này đã lên đến 61.000 tính đến ngày 29-5. Hiện trang TikTok này cũng đã có hơn 56.000 người theo dõi.

Công an xã Kbang thường xuyên về cơ sở gặp gỡ người dân. Ảnh: Phạm Dung

Đại úy Dung bày tỏ: “Chúng tôi cũng không ngờ lượng người theo dõi lại tăng nhanh đến như vậy và được rất nhiều kênh lớn trên mạng xã hội đưa tin. Cũng nhờ đó, mô hình gian hàng hạnh phúc mà Công an xã triển khai nhằm nhận nhu yếu phẩm, đồ dùng, vật dụng cho bà con nghèo của xã cũng nhận được rất nhiều sự ủng hộ của người dân trên cả nước. Thời gian tới, tôi sẽ cố gắng làm thêm nhiều clip, đặc biệt hướng tới vùng đồng bào dân tộc thiểu số”.

Trao đổi với phóng viên, Thượng tá Lê Minh Cường - Trưởng Công an xã Kbang - cho biết: “Lãnh đạo Công an xã rất hoan nghênh và luôn ủng hộ cách làm mới trong tuyên truyền pháp luật khi tiếp cận được với đông đảo quần chúng nhân dân thông qua mạng xã hội. Cũng từ đó, lực lượng Công an xã càng được người dân tin tưởng, nhận được nhiều nguồn tin giá trị giúp chúng tôi nắm bắt cơ sở tốt hơn, góp phần đảm bảo an ninh trật tự vững chắc tại địa phương”.