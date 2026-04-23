Phường Pleiku gặp mặt các KOL trên địa bàn

(GLO)- Chiều 23-4, UBND phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức gặp mặt người có ảnh hưởng trên mạng xã hội (KOL) trên địa bàn phường năm 2026.

Hội nghị có sự tham gia của 15 KOL đang sinh sống trên địa bàn phường Pleiku, cùng đại diện Đảng ủy, UBND phường, Công an phường, Phòng An ninh mạng và phòng - chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh).

UBND phường Pleiku gặp mặt 15 KOL đang sinh sống trên địa bàn. Ảnh: Văn Ngọc

Tại hội nghị, UBND phường Pleiku ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, sáng tạo của các KOL trong thời gian qua. Các KOL đã trở thành những “đại sứ số”, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về đất nước, con người Gia Lai nói chung và Pleiku nói riêng.

Trong đó, đã có nhiều KOL tích cực tham gia quảng bá văn hóa, du lịch, nông sản cũng như tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và địa phương đến với người dân một cách sinh động, dễ tiếp thu.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND phường Pleiku Nguyễn Ngọc Thông nhấn mạnh: “Để không gian mạng ngày càng lành mạnh, các KOL hãy là người cầm lái, dẫn dắt xu hướng, chia sẻ những câu chuyện tử tế, lan tỏa văn hóa, con người phường Pleiku cũng như Gia Lai.

Trước khi đăng tải, chia sẻ, kiểm duyệt nội dung hãy đảm bảo tính minh bạch, chính xác. Kiên quyết không lan truyền tin giả, thông tin độc hại, quảng cáo sai sự thật gây hoang mang dư luận”.

Trong khuôn khổ hội nghị, Công an phường Pleiku đã báo cáo tình hình, kết quả đấu tranh tội phạm, vi phạm pháp luật trên không gian mạng. Qua đó nhằm tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an ninh mạng nhằm chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi xâm phạm an ninh trật tự.

Đồng thời tăng cường kết nối giữa chính quyền, Công an phường với các KOL để cùng lan tỏa thông tin tích cực tại địa phương, kịp thời đấu tranh, phản bác các thông tin sai sự thật, góp phần củng cố thế trận an ninh nhân dân trên không gian mạng.

Các KOL ký cam kết tuân thủ pháp luật và quy tắc ứng xử trên không gian mạng. Ảnh: Văn Ngọc

Dịp này, các KOL đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng hình ảnh cá nhân gắn liền với trách nhiệm cộng đồng; ký cam kết tuân thủ pháp luật và quy tắc ứng xử trên không gian mạng.

