Đoàn công tác Học viện Quốc phòng tham quan, nghiên cứu thực tế tại Sư đoàn 31

HỒNG PHÚC
(GLO)- Ngày 17-5, Đoàn cán bộ, giảng viên, học viên lớp Đào tạo dài hạn chỉ huy, tham mưu chiến dịch, chiến lược khóa 13 (Học viện Quốc phòng) do Trung tướng, Tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn - Phó Giám đốc Học viện làm trưởng đoàn, đã đến tham quan thực tế tại Sư đoàn 31 (Quân đoàn 34).

Đoàn công tác Học viện Quốc phòng đã thành kính dâng hương, dâng hoa tại Phòng tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Sư đoàn 31; bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Trung tướng, Tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn - Phó Giám đốc Học viện Quốc phòng (giữa) cùng cán bộ, giảng viên, học viên lớp Đào tạo dài hạn chỉ huy, tham mưu chiến dịch, chiến lược khóa 13 tham quan, nghiên cứu thực tế tại Sư đoàn 31. Ảnh: H.P

Tại buổi làm việc, Chỉ huy Sư đoàn 31 đã giới thiệu khái quát về bề dày truyền thống vẻ vang của Sư đoàn; cơ cấu tổ chức, biên chế, nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và những kết quả nổi bật trong công tác huấn luyện, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” thời gian qua.

Phát biểu tại buổi làm việc, Trung tướng, Tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn - Phó Giám đốc Học viện Quốc phòng - đánh giá cao những kết quả nổi bật mà Sư đoàn 31 đạt được trong thời gian qua; đồng thời mong muốn thời gian tới tiếp tục tăng cường mối quan hệ phối hợp, trao đổi kinh nghiệm giữa Học viện Quốc phòng và Sư đoàn nhằm phục vụ hiệu quả nhiệm vụ giáo dục, đào tạo và nghiên cứu thực tiễn.

Đoàn cán bộ, giảng viên, học viên lớp Đào tạo dài hạn chỉ huy, tham mưu chiến dịch, chiến lược khóa 13 (Học viện Quốc phòng) chụp ảnh lưu niệm cùng chỉ huy, cán bộ Sư đoàn 31. Ảnh: H.P

Chuyến tham quan, nghiên cứu thực tế của đoàn cán bộ, giảng viên, học viên Học viện Quốc phòng tại Sư đoàn 31 góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa nhà trường và đơn vị; đồng thời nâng cao chất lượng công tác giáo dục, đào tạo gắn với thực tiễn hoạt động quân sự, quốc phòng.

