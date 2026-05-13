Các đồn Biên phòng triển khai mô hình chuyển đổi số tại địa bàn biên giới

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia Pnôn và Đồn Biên phòng Ia Nan (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai) vừa triển khai, vận hành các mô hình chuyển đổi số trên địa bàn biên giới do đơn vị quản lý.

* Sáng 13-5, Đồn Biên phòng Ia Pnôn đã triển khai, vận hành mô hình “Hòm thư điện tử tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm” thông qua quét mã QR và gửi tin báo bằng điện thoại thông minh.

Cán bộ Đồn Biên phòng Ia Pnôn hướng dẫn người dân sử dụng mã QR để gửi tin báo, tố giác tội phạm. Ảnh: Thanh Bình

Theo đó, cán bộ Đồn Biên phòng Ia Pnôn đã trực tiếp tuyên truyền, hướng dẫn cán bộ và người dân xã Ia Pnôn cách sử dụng mã QR để gửi tin báo, tố giác tội phạm nhanh chóng, thuận tiện.

Đồng thời, đơn vị tiến hành niêm yết công khai mã QR tại trụ sở UBND xã, nhà văn hóa xã, nhà sinh hoạt cộng đồng, đội sản xuất của các doanh nghiệp, trường học và trạm y tế trên địa bàn.

Niêm yết công khai mã QR tại địa điểm công cộng. Ảnh: Thanh Bình

* Trước đó, Đồn Biên phòng Ia Nan cũng triển khai mô hình “Bộ đội Biên phòng - đồng hành chuyển đổi số nơi biên giới” trên địa bàn do đơn vị quản lý.

Mô hình nhằm tăng cường công tác phối hợp, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao nhận thức và kỹ năng số cho cán bộ, chiến sĩ cùng người dân khu vực biên giới; góp phần hỗ trợ cấp ủy, chính quyền xã Ia Nan và đồng bào các dân tộc phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao hiệu quả quản lý xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Để thực hiện mô hình, tổ công tác do Đồn Biên phòng Ia Nan thành lập sẽ thường xuyên xuống cơ sở, bám địa bàn; hướng dẫn người dân sử dụng điện thoại thông minh, tiếp cận Internet an toàn, cài đặt và sử dụng ứng dụng VNeID, tham gia các sàn thương mại điện tử; đồng thời tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biên giới, Luật Biên phòng Việt Nam.

Đồn Biên phòng Ia Nan tuyên truyền về các quy định ở khu vực biên giới. Ảnh: N.T

Đồn Biên phòng Ia Nan cũng triển khai mô hình “Hòm thư điện tử tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm” thông qua mã QR được niêm yết công khai tại các trạm và tổ công tác địa bàn, trụ sở UBND xã, nhà văn hóa thôn, làng.

Người dân có thể quét mã QR để gửi tin báo, tố giác tội phạm bằng hình thức ẩn danh, bảo đảm bí mật thông tin, tạo thuận lợi cho quần chúng tham gia đấu tranh phòng - chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự ở khu vực biên giới.

Để mô hình phát huy hiệu quả, Đồn Biên phòng Ia Nan tăng cường tuyên truyền lưu động qua hệ thống loa biên phòng, phát tờ rơi, pa nô, áp phích và trên các nền tảng mạng xã hội; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể nhằm lan tỏa mô hình trong cộng đồng.