Ấm tình “Xuân Biên phòng” ở vùng xa Ia Pnôn

THANH BÌNH
(GLO)- Chiều 24-1, tại xã Ia Pnôn, Đồn Biên phòng Ia Pnôn (tỉnh Gia Lai) chủ trì, phối hợp phường Thống Nhất, xã Ia Pnôn, Trường Đại học Việt Đức cùng các đơn vị tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Tham dự chương trình có đại diện lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai và các địa phương, đơn vị cùng đông đảo người dân trên địa bàn.

chuong-trinh-xuan-bien-phong.jpg
Chương trình mở đầu với màn trình diễn của đội cồng chiêng làng Ba (xã Ia Pnôn). Ảnh: Thanh Bình

Chương trình diễn ra trong không khí rộn ràng, ấm áp với màn trình diễn cồng chiêng và các tiết mục văn nghệ do đội cồng chiêng làng Ba (xã Ia Pnôn), đội văn nghệ Đồn Biên phòng Ia Pnôn và các đơn vị thể hiện.

nguoi-dan-tham-du-chuong-trinh.jpg
Chương trình có sự tham gia của đông đảo người dân trên địa bàn xã Ia Pnôn. Ảnh: Thanh Bình

Tại chương trình, ban tổ chức đã trao tặng 420 suất quà cho các hộ nghèo, gia đình chính sách, người có công trên địa bàn; 5 tạ gạo nếp và 4 triệu đồng tiền mặt cho Ban nhân dân 4 làng.

Các đơn vị cũng trao tặng 500 lá cờ Tổ quốc và 500 ảnh Bác Hồ cho Đồn Biên phòng Ia Pnôn và người dân địa phương.

tang-qua-nguoi-dan.jpg
Ban tổ chức trao tặng quà Tết cho người dân. Ảnh: Thanh Bình

Chương trình còn có “phiên chợ 0 đồng” với nhiều mặt hàng thiết yếu như quần áo ấm, nhu yếu phẩm. Cán bộ chiến sĩ bộ đội Biên phòng cùng các cơ quan, đơn vị gói bánh chưng tặng người dân; tổ chức đốt lửa trại, giao lưu cùng bà con. Tổng giá trị chương trình hơn 150 triệu đồng.

Phát biểu tại chương trình, Đại tá Trần Thanh Bình - Phó Chỉ huy trưởng nghiệp vụ BĐBP tỉnh bày tỏ lòng biết ơn, ghi nhận đối với bà con nhân dân trên địa bàn vì đã ngày đêm bám đất, bám làng, bám biên cương, trở thành những “cột mốc sống” nơi biên giới. Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, người dân vẫn luôn tin tưởng, giúp đỡ, đồng hành cùng bộ đội biên phòng gìn giữ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.

goi-banh-chung-tang-ba-con.jpg
Cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng và các cơ quan, đơn vị gói bánh chưng tặng bà con. Ảnh: Thanh Bình

“Chương trình là sự tri ân, sẻ chia của cán bộ, chiến sĩ bộ đội Biên phòng và các cơ quan đơn vị với mong muốn bà con có cái Tết ấm áp, đủ đầy hơn. Đây cũng là dịp đặc biệt để bộ đội và nhân dân gặp gỡ, gắn kết, vun đắp hơn nữa tình quân - dân máu thịt; mọi người đồng lòng chung sức bảo vệ, xây dựng biên cương ngày càng giàu đẹp” - Đại tá Trần Thanh Bình nhấn mạnh.

