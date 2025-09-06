Danh mục
Những “cột mốc sống” nơi phên giậu

PHƯƠNG DUNG
(GLO)- Trên dải biên cương dài hơn 80 km giáp Vương quốc Campuchia, cùng với những người lính Biên phòng ngày đêm chắc tay súng còn có những “cột mốc sống” là già làng, người uy tín.

Không mang quân hàm nhưng họ vẫn bền bỉ góp sức giữ phên giậu, dùng uy tín và trách nhiệm để gắn kết cộng đồng, hóa giải mâu thuẫn, truyền lửa đoàn kết và xây dựng thế trận lòng dân vững chãi.

Gìn giữ phên giậu, vun đắp niềm tin

Ở tuổi 75, đôi tay của già làng Siu Phyin (làng Goòng, xã Ia Púch) vẫn thoăn thoắt bên khung cửi dệt thổ cẩm. Ít ai biết, bà là nữ già làng đầu tiên của cộng đồng Jrai nơi biên giới của tỉnh, được bà con tin tưởng suy tôn từ năm 2016. Xuất thân là du kích, nhiều năm gắn bó với công tác Hội LHPN xã, bà vừa quyết đoán, mạnh mẽ, vừa mềm dẻo, linh hoạt. Bà quan niệm “lời nói suông không lọt tai dân”, vì thế luôn tiên phong làm trước để dân tin và làm theo.

5-3.jpg
Ở tuổi 75, đôi tay của già Siu Phyin (làng Goòng, xã Ia Púch) vẫn thoăn thoắt bên khung cửi. Ảnh: P.D

Từ việc cải tạo đất đồi dốc trồng điều, dạy bà con dệt thổ cẩm, nấu rượu cần, đến cùng bộ đội tuần tra biên giới, bà Siu Phyin đã trở thành điểm tựa tinh thần của cả cộng đồng. Bà chân thành chia sẻ: “Giữ biên giới là trách nhiệm chung. Bộ đội coi đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào là anh em ruột thịt, thì chúng tôi cũng luôn coi bộ đội như người thân”.

Cũng trên tuyến biên giới, ông Ksor Bơng (73 tuổi, người uy tín làng Bi, xã Ia O) được biết đến như “người giữ cột mốc” tận tụy. Từng làm Tổ trưởng tổ tự quản đường biên, cột mốc 25 (3), ông coi việc sát cánh cùng bộ đội là lẽ sống. Không quản ngày đêm, nhiều lần ông cùng bộ đội băng rừng tuần tra, kiểm soát đường biên, nhất là kiên trì vận động 23 hộ dân có nương rẫy giáp đường biên ký cam kết không tiếp tay buôn lậu, không chứa chấp người lạ, kịp thời cung cấp thông tin cho lực lượng chức năng. Ông luôn tâm niệm rằng, chỉ khi mình gương mẫu thì bà con mới tin tưởng, làm theo. Đồng thời, luôn nhắc nhở bà con rằng, đường biên, cột mốc là máu thịt thiêng liêng của Tổ quốc, sống nơi biên giới càng phải nêu cao trách nhiệm gìn giữ.

5-1.jpg
Ông Ksor Bơng tham gia cùng cán bộ Đồn Biên phòng Ia O tuần tra bảo vệ cột mốc 25 (3). Ảnh: ĐVCC

Còn ông Siu Deo (66 tuổi, người uy tín ở làng Mook Đen 2, xã Ia Dom) lại được ví như “người hòa giải” khéo léo. Am hiểu phong tục, ông biết dung hòa luật tục với pháp luật, nhiều vụ việc được giải quyết thấu tình đạt lý, không để phát sinh điểm nóng. Ông kiên trì vận động bà con từ bỏ hủ tục, xây dựng nếp sống văn minh, cùng phát triển kinh tế, chăm lo học hành cho con cháu. Với ông, đoàn kết là nền tảng để làng no ấm, tiến bộ.

“Bà con phải đoàn kết thì làng mới phát triển. Vì vậy, mỗi khi trong làng “có chuyện”, tôi đều gặp gỡ, trao đổi với các bên để mọi việc được sáng tỏ, giữ gìn sự đoàn kết”, ông Deo chia sẻ.

Điểm tựa của người lính quân hàm xanh

Năm 2024, cả 3 già làng, người uy tín Siu Phyin, Ksor Bơng, Siu Deo đã được vinh danh tại chương trình “Điểm tựa của bản làng” do Tạp chí Cộng sản, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Bộ Tư lệnh BĐBP phối hợp tổ chức. Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho những cống hiến bền bỉ, thầm lặng của họ.

5-2.jpg
Ông Siu Deo trò chuyện cùng bộ đội Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh. Ảnh: P.D

Điểm chung ở những già làng, người uy tín vùng biên là sự kiên nhẫn, tận tụy và uy tín. Họ cùng bà con xây dựng hương ước, quy ước phù hợp thực tế, giải quyết nhiều vụ việc ngay từ cơ sở, củng cố niềm tin của nhân dân vào cấp ủy, chính quyền.

Với những người lính “quân hàm xanh”, già làng, người uy tín không chỉ là chỗ dựa tinh thần vững chắc mà còn là “người đồng hành đặc biệt”. Họ cùng bộ đội “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, tuyên truyền, vận động bà con chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần làm cho công tác dân vận và bảo vệ chủ quyền biên giới thêm hiệu quả.

Thiếu tá Huỳnh Ngọc Phú, Chính trị viên Đồn Biên phòng Ia O và thiếu tá Rơ Ô Thuy, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Ia Púch, đều đánh giá: Tiếng nói của già làng, người uy tín có sức nặng đặc biệt, được bà con tin tưởng hơn mọi văn bản hành chính. Vì vậy, đơn vị luôn chú trọng phát huy vai trò của họ trong công tác tuyên truyền, vừa gắn kết cộng đồng, vừa tạo chỗ dựa vững chắc cho nhiệm vụ bảo vệ biên giới.

Nhờ sự đồng hành của già làng, người uy tín, chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với bà con một cách gần gũi, dễ tiếp nhận. Họ chính là “cầu nối” gắn kết quân - dân, góp phần củng cố thế trận lòng dân vững chắc nơi biên giới.

null