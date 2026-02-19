Sư đoàn 31 phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

(GLO)- Ngày 19-2, trong không khí phấn khởi của những ngày đầu xuân mới, Sư đoàn 31 (thuộc Quân đoàn 34, đóng tại xã Tuy Phước Tây) tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2026.

Đại tá Trịnh Văn Hoàn - Phó Sư đoàn trưởng chủ trì buổi lễ. Tham dự có các đồng chí trong Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị trực thuộc.

Sư đoàn 31 trồng và chăm sóc cây xanh hưởng ứng Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2026. Ảnh: H.P

Kể từ mùa Xuân Canh Tý (năm 1960), “Tết trồng cây” do Bác Hồ khởi xướng đã trở thành phong trào sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân mỗi khi Tết đến, Xuân về. Thấm sâu lời căn dặn của Bác: “Mùa Xuân là Tết trồng cây/ Làm cho đất nước càng ngày càng Xuân”, Tết trồng cây đã trở thành nét đẹp văn hóa giàu ý nghĩa nhân văn của dân tộc ta, góp phần quan trọng vào việc cải thiện môi trường sinh thái, bảo vệ cảnh quan và mang lại màu xanh cho đất nước.

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 31 tích cực trồng, chăm sóc cây xanh dọc tuyến đường vào đơn vị. Ảnh: H.P

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Trịnh Văn Hoàn nhấn mạnh: “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” là phong trào có ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc. Thực hiện lời dạy của Bác: “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”, những năm qua, Sư đoàn 31 luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức hiệu quả công tác trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh; gắn phong trào Tết trồng cây với xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, xây dựng doanh trại sáng - xanh - sạch - đẹp, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội.

Hoạt động trồng cây đầu Xuân của cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 31 thể hiện tinh thần trách nhiệm trong bảo vệ môi trường, quyết tâm xây dựng đơn vị chính quy. Ảnh: H.P

Ngay sau lễ phát động, cán bộ, chiến sĩ toàn Sư đoàn đã tổ chức trồng mới nhiều loại cây xanh, cây bóng mát và cây ăn quả trong khuôn viên doanh trại, thao trường, bãi tập. Sư đoàn cũng phân công cụ thể trách nhiệm cho các đơn vị trực thuộc trong việc chăm sóc, quản lý sau trồng, bảo đảm cây sinh trưởng, phát triển tốt, mang lại hiệu quả bền vững, lâu dài.