Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn nhấn mạnh tinh thần sẵn sàng lên đường nhập ngũ của các thanh niên

NGỌC LUẬN

(GLO)- Hòa chung không khí ngày hội tòng quân, sáng 4-3, 507 thanh niên Gia Lai tại điểm số 1 của Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 - Hoài Nhơn Nam đã hăng hái lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và công an nhân dân năm 2026. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Châu Ngọc Tuấn đến dự lễ.

pho-bi-thu-tinh-uy-truong-doan-dai-bieu-quoc-hoi-tinh-chau-ngoc-tuan-toi-du-le-giao-quan.jpg
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Châu Ngọc Tuấn (thứ 2 từ trái sang) dự Lễ giao, nhận quân tại điểm số 1 của Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 - Hoài Nhơn Nam. Ảnh: Nhật Trường

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh biểu dương các thanh niên đã nghiêm chỉnh chấp hành quyết định gọi nhập ngũ, đảm bảo quân số và thời gian quy định, phấn khởi lên đường làm nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng thời, đồng chí nhấn mạnh tinh thần sẵn sàng lên đường làm nghĩa vụ thiêng liêng đối với Tổ quốc của các thanh niên chính là sự kế tục xứng đáng truyền thống mà các thế hệ cha anh đi trước để lại, thể hiện sinh động chủ nghĩa anh hùng cách mạng, truyền thống yêu nước.

cac-thanh-nien-chuan-bi-len-duong-nhap-ngu-2.jpg
Các thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ. Ảnh: Nhật Trường

Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn đề nghị các đơn vị nhận quân cùng các địa phương, gia đình tiếp tục động viên, theo dõi, giáo dục để các thanh niên sớm trở thành những chiến sĩ tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đơn vị giao phó.

Năm nay, tại điểm giao, nhận quân số 1 của Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 - Hoài Nhơn Nam có 507 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự và tham gia nghĩa vụ công an nhân dân đến từ các xã: Phù Mỹ, Phù Mỹ Tây, Phù Mỹ Nam, Phù Mỹ Đông, An Lương, Bình Dương, Phù Mỹ Bắc, Đề Gi, Hòa Hội, Hội Sơn.

le-giao-nhan-quan-tai-diem-giao-quan-so-1-ban-chi-huy-phong-thu-khu-vuc-1-hoai-nhon-nam.jpg
Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn tặng hoa, động viên các thanh niên lên đường nhập ngũ. Ảnh: Nhật Trường

Số tân binh này được giao về các đơn vị gồm: Lữ đoàn Pháo binh 572, Lữ đoàn Phòng không 573, Trung đoàn Bộ binh 739, Trung đoàn 38 (Sư đoàn 2); Trung đoàn 866, Trung đoàn 922, Trung đoàn 977 (Sư đoàn 31); Công an tỉnh, Biên phòng tỉnh, Trường Quân sự Quân đoàn 34 và Sư đoàn Không quân 372 (Quân chủng Phòng không - Không quân).

Tiếp nối truyền thống quê hương anh hùng, 507 thanh niên ưu tú đã hăng hái bước qua “Cầu vinh quang” để thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc.

thanh-nien-phan-khoi-di-qua-cau-vinh-quang-len-duong-nhap-ngu.jpg
Thanh niên phấn khởi đi qua "Cầu vinh quang" lên đường nhập ngũ. Ảnh: Nhật Trường

Các đại biểu cũng tặng hoa, động viên các tân binh phát huy truyền thống quê hương, nhanh chóng hòa nhập môi trường mới, phấn đấu trở thành chiến sĩ ưu tú.

