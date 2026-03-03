Sẵn sàng cho ngày hội tòng quân

(GLO)- Ngày 4-3, 5.697 thanh niên ưu tú của tỉnh Gia Lai sẽ lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho lễ giao, nhận quân đã cơ bản hoàn tất, hứa hẹn ngày hội tòng quân sẽ diễn ra trang trọng, rộn ràng khí thế tuổi trẻ.

Quyết tâm rèn luyện, cống hiến

Nhiều năm qua, làng Ngol Tă (phường Hội Phú) không có thanh niên lên đường nhập ngũ. Vì vậy, khi anh Siu Niêm (SN 2006) trúng tuyển nghĩa vụ quân sự (NVQS) năm nay, niềm vui lan khắp làng.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nguyễn Ngọc Lương tặng quà động viên thanh niên trước khi lên đường nhập ngũ. Ảnh: H.P

Trước thời khắc lên đường nhập ngũ, anh Niêm bày tỏ: “Được khoác lên mình màu áo lính là niềm vinh dự lớn đối với tôi. Tôi sẽ cố gắng rèn luyện, chấp hành nghiêm kỷ luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ để xứng đáng với sự tin tưởng của gia đình và bà con trong làng”.

Mùa tuyển quân năm nay, trên địa bàn tỉnh ghi nhận nhiều thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ với mong muốn được rèn luyện, cống hiến và trưởng thành trong môi trường quân đội. Trong số đó có anh Huỳnh Sinh Thái (SN 2002, ở khối Phú Xuân, xã Tây Sơn).

Chia sẻ về quyết định của mình, anh Thái cho biết: “Tôi luôn nghĩ phải tu dưỡng, rèn luyện bản thân trước khi lập nghiệp. Vì vậy, ngay sau khi tốt nghiệp đại học, tôi xin phép bố mẹ đăng ký nhập ngũ. Đây là cơ hội để tôi được thử thách, tích lũy trải nghiệm và trưởng thành hơn”.

Năm nay, Hội đồng NVQS các địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền Luật NVQS gắn với giáo dục truyền thống cách mạng, qua đó nâng cao nhận thức, bồi đắp tinh thần trách nhiệm và niềm tự hào trong thanh niên. Đặc biệt, trước, trong và sau Tết Nguyên đán, các địa phương đã triển khai kịp thời nhiều hoạt động chăm lo thanh niên trúng tuyển NVQS năm 2026.

Trong đó, Tỉnh đoàn đã trao tặng 30 suất quà (600 nghìn đồng/suất), góp phần tiếp thêm động lực để thanh niên yên tâm lên đường nhập ngũ. Tại xã Kon Gang, chính quyền địa phương đã trao quà cho 61 thanh niên trúng tuyển NVQS và thực hiện nghĩa vụ tham gia CA nhân dân, mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng.

Chặt chẽ, chu đáo trước ngày giao quân

Năm 2026 là năm đầu tiên triển khai công tác tuyển quân trong điều kiện vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Trước yêu cầu mới, tỉnh Gia Lai đã chủ động chuẩn bị từ sớm, kỹ lưỡng từng khâu, bảo đảm đúng quy định của pháp luật, công khai, minh bạch, nâng cao chất lượng tuyển quân.

Đến nay, công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, trang trí khánh tiết, phương án bảo đảm an ninh cho lễ giao, nhận quân cơ bản hoàn tất. Ảnh: H.P

Đặc biệt, tỉnh quán triệt phương châm tuyển người nào, chắc người đó”, bảo đảm giao quân đủ số lượng, nâng cao chất lượng, không để bị động, bất ngờ.

Đối với lễ giao, nhận quân vào sáng 4-3, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo các Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực phối hợp với các địa phương tổ chức tại 14 địa điểm. Trong đó, các Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 1, 2, 3, 4 ,5 tổ chức tại 2 địa điểm, riêng Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 6 - An Nhơn Đông tổ chức tại 4 địa điểm. Đến nay, công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, trang trí khánh tiết, phương án bảo đảm an ninh cơ bản hoàn tất. Các đơn vị, địa phương sẽ chủ động soát xét từng khâu để bảo đảm lễ giao, nhận quân diễn ra trang trọng, ý nghĩa.

Năm 2026, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng giao chỉ tiêu tuyển quân cho tỉnh Gia Lai là 5.697 thanh niên (quân đội 4.950 chỉ tiêu và CA 747 chỉ tiêu). Qua khám sức khỏe NVQS năm 2026, có hơn 8.970 thanh niên đủ tiêu chuẩn để nhập ngũ. Đến nay, Hội đồng NVQS các địa phương đã phát lệnh gọi 5.195 thanh niên nhập ngũ vào quân đội. Toàn tỉnh cũng có 1.558 công dân đăng ký thực hiện nghĩa vụ tham gia CA nhân dân. Qua khám và phúc tra sức khỏe, có 902 công dân bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định của Bộ CA. Nhận quân của tỉnh năm nay gồm 6 đơn vị của Bộ Quốc phòng, 8 đơn vị của Quân khu 5 và 3 đơn vị của Bộ CA.

Đánh giá về công tác tuyển quân năm 2026, đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng NVQS tỉnh - cho biết: Dưới sự chỉ đạo của UBND tỉnh, Hội đồng NVQS tỉnh, cơ quan thường trực Hội đồng NVQS các cấp đã xây dựng, ban hành các kế hoạch, hướng dẫn triển khai nhiệm vụ công tác tuyển quân năm 2026 bảo đảm thực hiện “tròn khâu”, gắn với phương châm “tuyển người nào, chắc người đó”; đúng quy trình, đúng Luật NVQS.

Ngày 28-2, trong chuyến kiểm tra công tác tuyển quân và chuẩn bị lễ giao, nhận quân năm 2026 trên địa bàn tỉnh Gia Lai, Thiếu tướng Trần Minh Trọng - Phó Chính ủy Quân khu 5, đánh giá cao sự chủ động của Bộ CHQS tỉnh trong triển khai thực hiện nhiệm vụ trên.

Nhấn mạnh đây là năm đầu tiên thực hiện tuyển quân theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp với nhiều điểm mới, Phó Chính ủy Quân khu 5 yêu cầu Bộ CHQS tỉnh tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác tuyển quân.

Tăng cường chỉ đạo các Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực trong công tác phối hợp với chính quyền địa phương quản lý thanh niên trúng tuyển. “Công tác tổ chức lễ giao, nhận quân phải bảo đảm vui tươi, nhanh gọn nhưng chặt chẽ, chu đáo, trọng thị và bảo đảm tuyệt đối an toàn” - Thiếu tướng Trần Minh Trọng nhấn mạnh.