Binh đoàn 15 tiễn 44 quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ năm 2026

(GLO)- Ngày 28-1, Binh đoàn 15 tổ chức Lễ tiễn quân nhân đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ năm 2026. Dự buổi lễ có Đại tá Khuất Bá Cao - Bí thư Đảng ủy, Phó Tư lệnh Binh đoàn và đại diện các cơ quan, đơn vị trực thuộc.

Giai đoạn 2024-2026, Binh đoàn 15 đã phối hợp chặt chẽ với Quân đoàn 34 tiếp nhận 45 chiến sĩ đã hoàn thành huấn luyện chiến sĩ mới về đơn vị công tác.

Qua 2 năm rèn luyện trong môi trường quân đội, các quân nhân đã trưởng thành toàn diện, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”; chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội, pháp luật của Nhà nước; nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đại tá Khuất Bá Cao - Bí thư Đảng ủy, Phó Tư lệnh Binh đoàn 15 phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: R'Piên

Đợt này, Binh đoàn 15 tiễn 44 quân nhân đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ.

Trong quá trình công tác, có 42 lượt quân nhân được lãnh đạo, chỉ huy các cấp khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua đột kích, thi đua Quyết thắng và hoạt động Đoàn thanh niên; có 3 quân nhân được Bộ Tư lệnh bổ nhiệm Tiểu đội trưởng và thăng quân hàm Trung sĩ, 41 quân nhân được thăng quân hàm Hạ sĩ.

Lãnh đạo Binh đoàn 15 tặng quà cho các quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Ảnh: R'Piên

Việc tổ chức Lễ tiễn quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm đối với bộ đội xuất ngũ; đồng thời, bồi đắp niềm tin, lòng tự hào về truyền thống của Quân đội Nhân dân Việt Nam và Binh đoàn 15, củng cố mối quan hệ gắn bó giữa Quân đội với nhân dân, địa phương.