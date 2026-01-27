Binh đoàn 15 thăm, chúc Tết Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Nhân dịp Tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc, ngày 26-1, Đoàn công tác Binh đoàn 15 do Đại tá Nguyễn Hồng Lam - Phó Tư lệnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.

Tiếp đoàn có Đại tá Nguyễn Thế Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, cùng lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc.

Đại tá Nguyễn Hồng Lam (đứng) thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ của Binh đoàn 15. Ảnh: Anh Tuấn

Tại buổi gặp mặt, Đại tá Nguyễn Hồng Lam đã thông tin khái quát kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng gắn với phát triển kinh tế của Binh đoàn 15 trong năm qua. Đồng thời, đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của Bộ CHQS tỉnh Gia Lai trong công tác quốc phòng, an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ và giữ vững ổn định địa bàn.

Thay mặt đoàn công tác, Đại tá Nguyễn Hồng Lam gửi lời chúc mừng năm mới tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh; chúc cán bộ, chiến sĩ đơn vị bước sang năm mới tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, hoàn thành tốt và xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Đại tá Nguyễn Thế Vinh (phải) trân trọng cảm ơn sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ hiệu quả của Binh đoàn 15. Ảnh: Anh Tuấn

Binh đoàn 15 thăm, chúc Tết Bộ CHQS tỉnh Gia Lai. Ảnh: Anh Tuấn

Thay mặt Bộ CHQS tỉnh, Đại tá Nguyễn Thế Vinh trân trọng cảm ơn sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ hiệu quả của Binh đoàn 15. Đồng thời, khẳng định Bộ CHQS tỉnh Gia Lai sẽ tiếp tục tăng cường mối quan hệ phối hợp, đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau giữa 2 đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn.