Sẵn sàng chiến đấu bảo vệ an toàn tuyệt đối Đại hội XIV của Đảng

(GLO)- Nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối Đại hội XIV của Đảng, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai luyện tập sát thực tế, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, phân công rõ trách nhiệm từ tỉnh đến cơ sở để chủ động xử lý hiệu quả mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Luyện tập sát thực tế, không để bị động, bất ngờ

Những ngày qua, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh cùng các cơ quan, đơn vị trực thuộc đã tổ chức luyện tập các phương án chiến đấu bảo vệ cơ quan, đơn vị với mục tiêu bảo đảm an toàn tuyệt đối trong thời gian diễn ra Đại hội XIV của Đảng.

Bộ CHQS tỉnh luyện tập các phương án chiến đấu bảo vệ cơ quan, đơn vị với mục tiêu bảo đảm an toàn tuyệt đối trong thời gian diễn ra Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: Anh Tuấn

Các cuộc luyện tập được triển khai đồng bộ ở nhiều cấp, nhiều lực lượng, với nội dung sát thực tế. Trọng tâm là luyện tập phương án bảo vệ Trụ sở Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ CHQS tỉnh và các mục tiêu chính trị - kinh tế - quốc phòng quan trọng trên địa bàn.

Lực lượng A2 của Bộ CHQS tỉnh và Ban Chỉ huy phòng thủ các khu vực được đặt vào các tình huống giả định phức tạp để các lực lượng thực hành xử trí linh hoạt, bảo đảm an toàn tuyệt đối các mục tiêu được giao. Các đơn vị trực thuộc tổ chức luyện tập báo động hành quân, trinh sát, sẵn sàng cơ động lực lượng xử trí các tình huống phát sinh. Các đại đội biên giới tập trung luyện tập phương án sẵn sàng chiến đấu tại chỗ, tăng cường tuần tra, chốt chặn, kiểm soát địa bàn, sẵn sàng phối hợp với lực lượng Biên phòng và chính quyền địa phương xử lý kịp thời các tình huống xảy ra trên tuyến biên giới.

Bộ CHQS tỉnh đã tập trung xây dựng và tổ chức thực hành theo các kế hoạch đã được cấp trên phê duyệt. Ảnh: Anh Tuấn

Theo Trung tá Phạm Ngọc Cảnh - Phó Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh, các cơ quan, đơn vị đã tập trung xây dựng và tổ chức thực hành theo các kế hoạch đã được cấp trên phê duyệt. Trọng tâm là xử trí tình huống A2, giải quyết các hoạt động biểu tình, gây rối an ninh trật tự tại cơ quan, đơn vị; đồng thời luyện tập phương án đánh chặn thiết bị bay không người lái (UAV) xâm nhập trái phép địa bàn.

“Quá trình luyện tập được tổ chức nghiêm túc, đúng trình tự, nguyên tắc; các lực lượng phối hợp nhịp nhàng, vận dụng linh hoạt các biện pháp nghiệp vụ, xử trí tình huống nhanh chóng, chính xác, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị và mục tiêu được giao”, Trung tá Cảnh cho biết.

Trong thời gian diễn ra Đại hội, bộ phận kiểm soát thiết bị bay không người lái và thiết bị siêu nhẹ của Bộ CHQS tỉnh trực 100% để kịp thời xử lý nếu có tình huống. Ảnh: H.P

Thượng úy Hồ Thanh Tân - Đại đội trưởng Đại đội Trinh sát - Cơ giới 1 cho biết, thông qua luyện tập, đơn vị đã kiểm tra, rà soát, hoàn thiện các phương án sẵn sàng chiến đấu, nâng cao khả năng cơ động lực lượng, sử dụng vũ khí trang bị và xử trí tình huống trong điều kiện sát với thực tế nhiệm vụ.

“Đơn vị luôn duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao, nắm chắc tình hình, sẵn sàng cơ động, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng liên quan, quyết tâm bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu, không để xảy ra bị động, bất ngờ trong thời gian diễn ra Đại hội”, Đại úy Tân khẳng định.

Phân công rõ trách nhiệm từng cấp, từng lực lượng

Đại tá Võ Thanh Hải - Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh cho biết, Phòng Chính trị đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội XIV của Đảng; đồng thời chủ động nhận diện, đấu tranh phản bác âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch.

Song song đó, lực lượng 47, lực lượng 35 được chỉ đạo tăng cường đấu tranh trên không gian mạng, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch; thực hiện nghiêm công tác bảo vệ bí mật Nhà nước trong cơ quan, đơn vị.

Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 - Thống Nhất triển khai phương án trực sẵn sàng chiến đấu bảo vệ an toàn dịp Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: Anh Tuấn

Ở địa phương, ngay sau khi tổ chức thực hiện chủ trương đưa sĩ quan quân đội chính quy về cơ sở, Ban CHQS các xã, phường đã chủ động xây dựng, triển khai các kế hoạch, phương án sẵn sàng chiến đấu, không để xảy ra khoảng trống trong lãnh đạo, chỉ huy.

Lực lượng dân quân xã Ia Nan tuần tra bảo vệ biên giới. Ảnh: Anh Tuấn

Trung tá Nguyễn Chí Vinh - Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Kdang cho biết: “Ban CHQS xã tập trung nắm chắc địa bàn, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xử lý các tình huống ngay từ cơ sở; huy động lực lượng dân quân duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp chặt chẽ với Công an xã và các lực lượng tại chỗ, bảo đảm giữ vững ổn định an ninh, trật tự trên địa bàn trước, trong và sau thời gian diễn ra Đại hội”.

Tại hội nghị triển khai công tác sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng, bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Đại tá Nguyễn Thế Vinh - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Gia Lai yêu cầu các cơ quan, đơn vị chủ động cụ thể hóa nội dung quán triệt thành nhiệm vụ, biện pháp sát với thực tế từng địa bàn; rà soát, hoàn chỉnh kế hoạch, phương án bảo vệ mục tiêu; phân công rõ trách nhiệm, bảo đảm thống nhất, chặt chẽ trong tổ chức thực hiện.

Đại tá Nguyễn Thế Vinh - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Gia Lai giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị phải giữ vững ổn định an ninh chính trị trên địa bàn dịp Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: H.P

Các cơ quan, đơn vị cần duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; nắm chắc tình hình địa bàn; quản lý chặt chẽ quân số, vũ khí trang bị; tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giữ vững kỷ luật, kỷ cương; bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt trong mọi tình huống, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ.

Nhấn mạnh vai trò của cơ sở, Đại tá Nguyễn Thế Vinh lưu ý Ban CHQS cấp xã bám sát chỉ đạo của cấp trên, duy trì nghiêm chế độ trực và báo cáo; thường xuyên kiểm tra, rà soát phương án bảo vệ mục tiêu trên địa bàn, kịp thời tham mưu, đề xuất khi có tình huống phát sinh, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị trong suốt thời gian diễn ra Đại hội.