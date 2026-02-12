Rộn ràng ngày hội Bánh chưng xanh

(GLO)- Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, sáng 12-2, Bộ CHQS tỉnh tổ chức ngày hội “Bánh chưng xanh, Xuân đoàn kết - Tết thắm tình quân dân”. Ngày hội thu hút sự tham gia của hàng trăm cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên các cơ quan, đơn vị trực thuộc và các đơn vị kết nghĩa.

Trong khuôn khổ của ngày hội có các hoạt động: thi gói, nấu bánh chưng, bánh tét; thi trang trí không gian “Tết xưa trong lòng Tết nay”; thi viết câu đối, nấu mâm cơm Tết và các trò chơi dân gian.

Cán bộ, chiến sĩ thi gói, nấu bánh chưng, bánh tét. Ảnh: H.P

Chương trình có sự tham gia của đoàn viên, thanh niên các đơn vị kết nghĩa để thắt chặt tình đoàn kết. Ảnh: H.P

Toàn bộ số bánh chưng, bánh tét sẽ được các đơn vị kết hợp cùng các phần quà để tặng cho các trường hợp khó khăn. Ảnh: H.P

Ngoài ra, tối 12-2 diễn ra chương trình giao lưu văn nghệ với chủ đề “Mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Bính Ngọ”, tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn do các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh nhận đỡ đầu.

Ngoài ra, toàn bộ số bánh chưng, bánh tét sẽ được các đơn vị kết hợp tặng cùng các phần quà cho các trường hợp khó khăn đang điều trị ở Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh, Bệnh viện Tâm thần Quy Nhơn; người đang được nuôi dưỡng ở Trung tâm Bảo trợ xã hội Đồng Tâm và Làng Trẻ em SOS Quy Nhơn.

Cán bộ, chiến sĩ các đơn vị tất bật trang trí không gian “Tết xưa trong lòng Tết nay” tại gian trưng bày của đơn vị. Ảnh: H.P

Chương trình nhằm tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên về nét đẹp truyền thống, văn hoá tết cổ truyền dân tộc Việt Nam; khơi dậy tinh thần tương thân tương ái, chia sẻ khó khăn với các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết.

Qua đó, tăng cường tình đoàn kết gắn bó máu thịt quân dân; tạo động lực để cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị đoàn kết, ra sức thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Sư đoàn 31 phối hợp với cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Canh Vinh tổ chức chương trình “Gói bánh chưng xanh - Mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Bính Ngọ 2026”. Ảnh: H.P

* Cùng thời điểm, Sư đoàn 31 (thuộc Quân đoàn 34, đóng tại xã Tuy Phước Tây) cũng phối hợp với cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Canh Vinh tổ chức chương trình “Gói bánh chưng xanh - Mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Bính Ngọ 2026”.

Hoạt động này góp phần củng cố vững chắc thế trận lòng dân nơi đóng quân, tạo nền tảng để Sư đoàn luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.