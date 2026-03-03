Chủ động, chặt chẽ để cuộc bầu cử diễn ra đúng luật

(GLO)- Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của toàn hệ thống chính trị.

Trên địa bàn tỉnh Gia Lai, công tác chuẩn bị đang được triển khai đồng bộ, đúng tiến độ, bám sát quy định của pháp luật, với yêu cầu chặt chẽ từng khâu, rõ trách nhiệm từng cấp, bảo đảm để ngày bầu cử diễn ra an toàn, dân chủ, đúng luật.

Chủ động từ cơ sở, không để sót việc, sót người

Tại xã đảo Nhơn Châu - địa bàn duy nhất của tỉnh tách biệt hoàn toàn với đất liền, mọi điều kiện tổ chức bầu cử đều phụ thuộc vào đường biển. Vì vậy, từng phần việc phải được chuẩn bị kỹ lưỡng, từ in ấn tài liệu, vận chuyển phiếu bầu đến xây dựng phương án bảo đảm ANTT.

Đoàn giám sát, kiểm tra của Thường trực HĐND tỉnh giám sát công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Vĩnh Thịnh. Ảnh: Trung Nghĩa

Theo ông Dương Hiệp Hưng - Chủ tịch UBND xã, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử (UBBC) xã, qua rà soát, toàn xã có 1.881 cử tri; 3/3 đơn vị bầu cử đã hoàn thành việc niêm yết danh sách cử tri đúng quy định. UBBC xã chỉ đạo các tổ bầu cử thường xuyên tiếp thu ý kiến người dân, phối hợp CA xã cập nhật, điều chỉnh danh sách cử tri sát thực tế, tránh bỏ sót hoặc trùng lặp.

“Để bảo đảm quyền bầu cử của ngư dân đi biển dài ngày, Nhơn Châu chủ động lập danh sách, liên hệ gia đình ngư dân thông báo ngày bầu cử 15.3 để bà con sắp xếp chuyến biển trở về tham gia bỏ phiếu. Nhiều lao động đã tranh thủ về địa phương, chờ hoàn thành nghĩa vụ công dân trước khi tiếp tục ra khơi” - ông Hưng cho biết.

Tại xã Vĩnh Thịnh, ông Huỳnh Đức Bảo - Chủ tịch UBND xã, Phó Chủ tịch UBBC xã - cho hay, địa phương có gần 8.000 cử tri, với 6 đơn vị bầu cử, 16 tổ bầu cử tại 16 khu vực bỏ phiếu. Hiện, các công việc chuẩn bị bầu cử được triển khai chu đáo; xây dựng các phương án bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra an toàn tuyệt đối. Danh sách cử tri và tiểu sử tóm tắt của những người ứng cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp đã được niêm yết công khai tại các khu vực bỏ phiếu.

Xã Ia Băng có 24 thôn, làng, trong đó gần 80% là đồng bào dân tộc thiểu số. Địa bàn rộng, dân cư phân tán, nhiều thôn, làng cách xa trung tâm xã, nên ít nhiều ảnh hưởng đến công tác tuyên truyền, nắm bắt tình hình và kiểm tra, giám sát việc triển khai công tác bầu cử ở cơ sở.

Tuy vậy, với sự chủ động của hệ thống chính trị, các khâu chuẩn bị cơ bản đã hoàn tất. Xã xác định 17 khu vực bỏ phiếu tương ứng 17 tổ bầu cử; danh sách cử tri được niêm yết đúng thời gian; thẻ cử tri đang được in và sẽ cấp phát kịp thời; hòm phiếu chính, hòm phiếu phụ đã chuẩn bị đầy đủ.

“Công tác tuyên truyền được triển khai theo kế hoạch cụ thể trước, trong và sau bầu cử. Trên hệ thống loa truyền thanh, mỗi tuần phát ít nhất 3 tin, bài tuyên truyền về nội dung, ý nghĩa cuộc bầu cử, lồng ghép với nội dung phù hợp thực tế để người dân dễ tiếp cận” - ông Nguyễn Trường Sinh - Chủ tịch UBND xã, Phó Chủ tịch UBBC xã Ia Băng cho biết.

Tại thôn O Yố (xã Ia Băng), địa bàn có hơn 95% trong số 322 hộ dân là đồng bào dân tộc thiểu số, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Siu Ning cho hay, công tác tuyên truyền được thực hiện linh hoạt, phù hợp đặc điểm địa bàn để bà con hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử. Thôn cũng vận động người dân dọn vệ sinh, chỉnh trang khu vực bỏ phiếu sạch đẹp, tạo điều kiện thuận lợi để cử tri tham gia bỏ phiếu đầy đủ, đúng quy định.

Tương tự, ông Trần Đức Phú - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBBC xã Đak Sơmei - cho biết, với đặc thù là xã vùng III, tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 87,5%, UBBC xã đã phối hợp CA xã rà soát, lập và niêm yết danh sách cử tri chặt chẽ, đúng quy định. Danh sách, tiểu sử tóm tắt người ứng cử được công khai đầy đủ; các bước trong quy trình bầu cử được triển khai nghiêm túc, dân chủ, đúng luật.

Tăng cường giám sát, bảo đảm bầu cử đúng luật

Việc tổ chức bầu cử đúng quy định của Luật Bầu cử không chỉ bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân mà còn góp phần xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Nhằm bảo đảm các địa phương thực hiện đúng tiến độ và yêu cầu đề ra, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức giám sát việc triển khai công tác bầu cử trên địa bàn. 5 tổ giám sát thực hiện từ ngày 9-2 đến 2-3 tại các xã, phường.

Cử tri xã Đak Sơmei kiểm tra danh sách niêm yết cử tri. Ảnh: P.D

Đồng chí Trương Văn Ðạt - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HÐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát - đánh giá: Qua giám sát, kiểm tra cho thấy, các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ tiến độ; thực hiện đầy đủ các bước theo quy trình luật định. Việc tổ chức hiệp thương 3 vòng được thực hiện đúng thành phần, đúng trình tự, thủ tục; bảo đảm cơ cấu, thành phần và số dư theo quy định. Danh sách cử tri, danh sách người ứng cử được niêm yết công khai tại trụ sở UBND cấp xã và các khu vực bỏ phiếu đúng thời gian luật định, tạo điều kiện để cử tri theo dõi, giám sát.

Cùng với công tác nhân sự, hoạt động tuyên truyền được tăng cường, tập trung làm rõ mục đích, ý nghĩa cuộc bầu cử; quyền và nghĩa vụ của công dân; các quy định về ứng cử, bầu cử; qua đó nâng cao nhận thức và trách nhiệm chính trị của cử tri.

Sau giám sát, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh yêu cầu các địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm quy định pháp luật; rà soát kỹ danh sách cử tri; chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất tại các khu vực bỏ phiếu; xây dựng phương án bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau ngày bầu cử.

“Sự chuẩn bị đầy đủ, chặt chẽ và đúng tiến độ ở từng địa phương chính là cơ sở quan trọng để cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn tỉnh diễn ra đúng luật, an toàn, tiết kiệm, bảo đảm chất lượng và hiệu quả” - đồng chí Trương Văn Ðạt nhấn mạnh.