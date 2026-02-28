(GLO)- Ngày 27-2, Đảng ủy Quốc hội phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát động Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp.

Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trắc nghiệm trực tuyến trên Trang Thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tại địa chỉ https://baocaovien.vn, Báo Đại biểu nhân dân (https://daibieunhandan.vn), Cổng Thông tin điện tử Quốc hội và các báo, tạp chí, trang thông tin điện tử có link liên kết Cuộc thi.

Đối tượng dự thi là báo cáo viên các cấp, tuyên truyền viên cơ sở; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động; chiến sĩ lực lượng vũ trang; đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước.

Lễ phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Ảnh nguồn Báo Đại biểu Nhân dân

Nội dung thi bao gồm: Thành tựu 80 năm Quốc hội Việt Nam, những dấu ấn lịch sử và định hướng đổi mới tổ chức, hoạt động của Quốc hội trong kỷ nguyên mới. Vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội và HĐND các cấp. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Cuộc thi diễn ra từ ngày 27-2-2026 đến hết ngày 15-3-2026, với 2 tuần thi. Tuần thi thứ nhất, ngay sau lễ phát động từ ngày 27-2-2026 đến hết ngày 8-3-2026. Tuần thi thứ hai, từ 0 giờ ngày 9-3-2026 đến hết ngày 15-3-2026. Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi dự kiến diễn ra vào tháng 4-2026.

Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhằm góp phần tuyên truyền sâu rộng, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.