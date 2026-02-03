(GLO)- Sáng 3-2, Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai tổ chức khai mạc Trưng bày tài liệu lưu trữ với chủ đề “Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND - Ngày hội của toàn dân”.

Đại biểu cắt băng khai mạc Trưng bày tài liệu lưu trữ “Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND - Ngày hội của toàn dân”. Ảnh: Trần Dung

Tham dự buổi lễ có Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Lý Tiết Hạnh, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh Võ Thị Thu Hòa cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Trưng bày tài liệu lưu trữ “Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND - Ngày hội của toàn dân” được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 - 6/1/2026), đồng thời hướng tới cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Các dấu mốc quan trọng của những kỳ bầu cử Quốc hội gắn với từng giai đoạn phát triển của đất nước thu hút đông đảo đại biểu tham quan, tìm hiểu. Ảnh: Trần Dung

Nội dung trưng bày, giới thiệu gồm 4 phần: Ngày Tổng tuyển cử Quốc hội đầu tiên 6-1-1946 và Bầu cử Quốc hội - những mốc son lịch sử; Những dấu ấn lịch sử của Quốc hội Việt Nam và HĐND tỉnh Gia Lai qua các thời kỳ; Hướng tới bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; Trưng bày, giới thiệu một số sản phẩm làng nghề truyền thống, sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP tiêu biểu của Gia Lai.

Thông qua Trưng bày, công chúng có điều kiện tiếp cận nguồn tư liệu lịch sử xác thực; qua đó nâng cao nhận thức về giá trị của dân chủ, ý nghĩa của lá phiếu cử tri và vai trò của nhân dân trong đời sống chính trị của đất nước.

Trưng bày tài liệu lưu trữ “Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND - Ngày hội của toàn dân” được tổ chức từ ngày 3-2 đến hết ngày 31-3. Ảnh: Trần Dung

Trưng bày tài liệu lưu trữ “Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND - Ngày hội của toàn dân” được tổ chức tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh trực thuộc Sở Nội vụ (số 12 Mai Hắc Đế, phường Quy Nhơn Nam) từ ngày 3-2 đến hết ngày 31-3.