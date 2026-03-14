Sẵn sàng cho ngày bầu cử 15-3

(GLO)- Ngày 15-3, cùng với cử tri cả nước, cử tri tỉnh Gia Lai sẽ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Trong không khí phấn khởi ấy, cử tri Gia Lai đang hướng về ngày bầu cử với niềm tin và kỳ vọng lựa chọn những đại biểu thật sự xứng đáng, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.

Niềm tin của cử tri trước ngày hội lớn

Trò chuyện với PV, già làng Đinh Phi (làng Đăk Bok, xã Krong) chia sẻ: “Ngày 15-3, bà con trong làng chắc chắn sẽ đi bầu cử đầy đủ. Tôi cũng nhắc mọi người cân nhắc kỹ để lựa chọn người thật sự xứng đáng, có trách nhiệm lo cho dân”.

Đồng chí Đặng Vĩnh Sơn-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy viên Ủy ban bầu cử tỉnh (bìa trái) kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 45, khu phố 45, phường Quy Nhơn, sáng 13-3. Ảnh: Đoàn Bình

Theo già Phi, người dân trong làng rất quan tâm đến sự kiện chính trị quan trọng này. Bà con mong muốn những ứng cử viên sau khi trúng cử sẽ gần dân, lắng nghe ý kiến của người dân, kiến nghị các cấp quan tâm đầu tư hạ tầng giao thông để việc đi lại thuận lợi hơn; đồng thời, có thêm các chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi giúp bà con phát triển kinh tế.

Dọc các tuyến đường và tại 5 khu vực bỏ phiếu của xã căn cứ cách mạng Krong, cờ hoa, khẩu hiệu được treo trang trọng, tạo nên bầu không khí phấn khởi trước ngày bầu cử.

“Chúng tôi mong người ứng cử sau khi trúng cử tiếp tục quan tâm đến các chính sách an sinh xã hội để bà con ở vùng sâu, vùng xa từng bước cải thiện cuộc sống” - chị Đinh Thị Tre (làng Sơ Lam, xã Krong) bày tỏ.

Ở khu vực biên giới ở phía Tây tỉnh, thông tin về ngày bầu cử được chuyển tải đầy đủ, kịp thời đến từng người dân. Nhờ các hình thức tuyên truyền linh hoạt như xe lưu động, hệ thống loa truyền thanh cơ sở và các buổi gặp gỡ trực tiếp tại thôn, làng… bà con đều nắm rõ thời gian, địa điểm bỏ phiếu.

Cử tri xã Krong tìm hiểu về tiểu sử các ứng cử viên. Ảnh: Đ.Hải

Tại làng Triêl (xã Ia Pnôn), cử tri đang háo hức đón chờ đón ngày hội lớn. Làng có 96 hộ dân với 436 nhân khẩu, phần lớn người dân có nguồn gốc từ Campuchia nhưng đã gắn bó lâu dài với vùng đất biên giới.

Ông Ksor Bíu - Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Triêl - cho biết: Khu vực bỏ phiếu của làng có 331 cử tri, trong đó, 269 cử tri là công dân của làng, còn lại là lực lượng quân đội, Công an đóng quân trên địa bàn. Đến nay, thẻ cử tri đã được phát đầy đủ và người dân đều sẵn sàng tham gia bỏ phiếu.

Tương tự, ông Lơ O Nhùng - Bí thư Chi bộ làng Hiệp Tiến (xã Canh Vinh) cho hay: Làng có 162 hộ dân với 378 cử tri, trong đó có 145 hộ đồng bào dân tộc thiểu số. Do người dân chủ yếu làm nông, ban ngày lên rẫy, tối mới về nhà nên công tác tuyên truyền được triển khai sớm và linh hoạt.

Cán bộ thôn trực tiếp đến từng hộ gia đình giải thích, vận động để bà con hiểu rõ ý nghĩa của cuộc bầu cử. Đến nay, công tác chuẩn bị đã hoàn tất. Tổ bầu cử cũng bố trí hòm phiếu phụ để mang đến tận nhà cho 3 cử tri cao tuổi, không thể đi lại.

Làng Kà Xim (xã Vân Canh) có 4 trường hợp mắc bệnh nặng nên đã chuẩn bị hòm phiếu phụ để đưa đến tận nhà cho cử tri thực hiện quyền công dân. Bên cạnh đó, làng cũng tích cực vận động những người đi làm ăn xa trở về địa phương tham gia bỏ phiếu trực tiếp. Hiện 100% cử tri của làng đã có mặt tại địa phương, sẵn sàng tham gia bầu cử.

Trong khi đó, ở Nhơn Châu - xã đảo tiền tiêu cách đất liền khoảng 24 km, bà con ngư dân cũng đang hướng về ngày hội lớn với tâm thế phấn khởi. Ông Nguyễn Văn Chương (thôn Tây) chia sẻ: “Chúng tôi rất phấn khởi chờ ngày bầu cử. Bà con sẽ đi bỏ phiếu sớm để tranh thủ buổi chiều ra khơi. Chúng tôi kỳ vọng những đại biểu được bầu sẽ thực hiện tốt trách nhiệm của người đại biểu, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân, đồng thời quan tâm đầu tư để xã đảo duy nhất của tỉnh ngày càng phát triển”.

Chuẩn bị chu đáo cho ngày bầu cử

Tại các địa phương, công tác tổ chức bầu cử đã được chuẩn bị chu đáo, bảo đảm đúng quy định.

Ông Phạm Văn Phương - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã Ia Hiao - khẳng định: Địa phương đã sẵn sàng cho ngày bầu cử. Thẻ cử tri đã được phát đến tận tay người dân và các phương án bảo đảm an ninh trật tự cũng đã được triển khai.

Trên địa bàn xã Ia Hiao có 4.425 cử tri theo tôn giáo, chiếm 31,8% tổng số cử tri toàn xã. Để tạo điều kiện thuận lợi cho cử tri, chính quyền địa phương đã chủ động trao đổi với các cơ sở tôn giáo nhằm điều chỉnh thời gian sinh hoạt, giúp bà con thực hiện quyền công dân đúng quy định.

Tại xã biên giới Ia Pnôn-nơi đồng bào dân tộc thiểu số chiếm gần 90% dân số, các phần việc được triển khai theo phương châm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm”. Xã có 3.679 cử tri tham gia bỏ phiếu tại 4 tổ bầu cử. Các khu vực bỏ phiếu được chuẩn bị đầy đủ về cơ sở vật chất, trang trí cờ hoa, khẩu hiệu, tạo không khí trang trọng trước ngày bầu cử.

Ở xã Vân Canh, công tác chỉnh trang khu vực bỏ phiếu đang được các thôn, làng tích cực triển khai. “Địa phương có hơn 9.200 cử tri, trong đó cử tri là đồng bào dân tộc thiểu số chiếm khoảng 60%. Vì vậy, địa phương đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền để người dân nắm rõ quyền và nghĩa vụ của mình” - Chủ tịch UBND xã Nguyễn Xuân Việt thông tin.

Bên cạnh đó, thông qua các tổ bầu cử và ban nhân dân thôn, người dân cũng được hướng dẫn cụ thể về quy trình bỏ phiếu. Xã Canh Vinh có 5 tổ bầu cử với 18 khu vực bỏ phiếu tại 18 thôn, làng; trong đó, 4 thôn có đông đồng bào dân tộc thiểu số gồm Canh Tiến, Suối Đá, Hiệp Hưng và Hiệp Tiến được bố trí chung một tổ bầu cử nhằm thuận tiện cho công tác tổ chức.

Khu vực bỏ phiếu bầu cử làng Hiệp Tiến (xã Canh Vinh) đã sẵn sàng. Ảnh: H.Thương

Ông Vũ Trọng Tiến - Phó Chủ tịch UBND xã, thành viên Ủy ban bầu cử xã Canh Vinh - cho hay: Do người dân sinh sống rải rác và thường xuyên đi làm nương rẫy nên địa phương đã tăng cường tuyên truyền bằng nhiều hình thức.

Đặc biệt, xã đã thành lập 2 tổ ứng cứu nhằm kịp thời xử lý các tình huống phát sinh trong ngày bầu cử như sự cố máy móc, vấn đề liên quan đến kiểm phiếu, số lượng cử tri hoặc hỗ trợ các thôn, làng khi cần thiết. Các tổ này cũng có nhiệm vụ hướng dẫn cử tri thực hiện đúng quy trình bỏ phiếu, góp phần bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra thuận lợi, đúng quy định.

Theo Ủy ban bầu cử tỉnh, đến ngày 13-3, toàn tỉnh có hơn 2,4 triệu cử tri. UBND các xã, phường đang tiếp tục phối hợp với lực lượng Công an cùng cấp rà soát, cập nhật danh sách cử tri, cấp phát thẻ cử tri đầy đủ, chính xác; đồng thời chốt danh sách cử tri trước 24 giờ so với thời điểm khai mạc bỏ phiếu. Đến ngày 13-3, các ứng cử viên ĐBQH và đại biểu HĐND tỉnh đã hoàn thành việc tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại các địa bàn ứng cử. Các thành viên Ủy ban bầu cử tỉnh cùng trưởng các ban bầu cử cũng đã hoàn thành đợt kiểm tra lần thứ hai theo kế hoạch đề ra. Để phục vụ công tác tổng hợp kết quả bầu cử, Sở Nội vụ đã trưng tập công chức, viên chức tham gia trực tiếp tại 24 ban bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND tỉnh, đồng thời phối hợp với các địa phương theo dõi tình hình cử tri tham gia bỏ phiếu. Sở KH&CN cũng bố trí cán bộ kỹ thuật tại 135 xã, phường, thiết lập chế độ trực 24/7 từ ngày 14-3 nhằm kịp thời hỗ trợ, xử lý các sự cố phát sinh trong quá trình bầu cử.

Tại xã đảo Nhơn Châu, ông Nguyễn Tiến Dũng - Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban chỉ đạo công tác bầu cử xã - thông tin: Toàn xã có 1.735 cử tri tham gia bỏ phiếu tại 3 tổ bầu cử. Do đặc thù địa phương là xã đảo, phương tiện đi lại phụ thuộc nhiều vào thời tiết và bà con chủ yếu làm nghề đánh bắt gần bờ nên Ban Chỉ đạo bầu cử đã xây dựng phương án vận động cử tri đi bỏ phiếu sớm, phấn đấu hoàn thành việc bỏ phiếu trong buổi sáng 15-3.

Các lực lượng làm nhiệm vụ bầu cử cũng được phân công đến từng khu dân cư để vận động cử tri đi bỏ phiếu sớm, đúng quy định và dân chủ.

Còn tại phường Bình Định - địa bàn có số lượng cử tri đông nhất, ông Lê Quốc Cường - Chủ tịch UBND phường, Chủ tịch Ủy ban bầu cử phường - thông tin: Đến nay, công tác chuẩn bị bầu cử đã cơ bản hoàn thành. Qua rà soát, toàn phường có 30.860 cử tri. Công tác tuyên truyền, bảo đảm an ninh trật tự và chuẩn bị cơ sở vật chất được triển khai đồng bộ, tạo không khí phấn khởi và sự đồng thuận trong nhân dân…