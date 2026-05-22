Khởi công xây dựng 2 căn nhà tình nghĩa cho hộ nghèo xã Chơ Long

(GLO)- Ngày 21-5, UBND xã Chơ Long (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Nhà máy Đường An Khê tổ chức lễ khởi công xây dựng 2 căn nhà tình nghĩa cho các hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.

Quang cảnh lễ khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình bà Đinh Thị Rét. Ảnh: ĐVCC

Theo đó, Nhà máy Đường An Khê hỗ trợ kinh phí xây dựng 2 căn nhà tình nghĩa với mức 60 triệu đồng/căn cho gia đình bà Đinh Thị Byơnh (trú thôn 4) và bà Đinh Thị Rét (trú làng Tpé). Đây đều là những hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn xã.

Các căn nhà được xây dựng đảm bảo yêu cầu về tiện nghi tối thiểu và an toàn cho các hộ dân.

Việc hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa thể hiện sự chung tay trách nhiệm của doanh nghiệp trong công tác an sinh xã hội, góp phần giúp các hộ dân ổn định cuộc sống.