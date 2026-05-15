Rùa biển xuất hiện ở Nhơn Lý

(GLO)- Ngày 15-5, anh Nguyễn Hữu Đảo, thành viên Tổ cộng đồng bảo vệ nguồn lợi thủy sản Nhơn Lý (phường Quy Nhơn Đông) cho biết, theo thông tin từ một số ngư dân địa phương, từ ngày 6-5 đến ngày 9-5, 2 cá thể rùa biển đã xuất hiện quẩn quanh khu vực Eo Gió và Bãi Dứa.

Trong đó, một cá thể dài khoảng 1,1 m, nặng khoảng 70 kg được phát hiện đã chết vào tối 14-5. Cá thể còn lại dài khoảng 1,5 m, nặng tầm 100 kg, có dấu hiệu già hơn, di chuyển chậm chạp hơn, trên mai bám nhiều hàu và rong biển, vẫn đang bơi quẩn quanh khu vực biển Nhơn Lý.

Rùa biển dài 1,1m được phát hiện chết tối 14-5. Ảnh: Hải Nhơn Lý

Theo ghi nhận thực tế nhiều năm qua, vào khoảng tháng 6 đến tháng 9 âm lịch, một số khu vực biển ở Nhơn Lý, Nhơn Hải thuộc phường Quy Nhơn Đông và xã Nhơn Châu thường xuất hiện rùa biển cái lên bãi đẻ trứng.

Cá thể còn lại vẫn đang bơi quẩn quanh khu vực biển Nhơn Lý. Ảnh: Hải Nhơn Lý

Các tổ cộng đồng bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại địa phương kêu gọi người dân và du khách khi phát hiện rùa biển dưới nước hoặc trên bãi cát cần thông tin kịp thời để lực lượng chức năng, tổ cộng đồng và chính quyền địa phương phối hợp hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho rùa biển sinh sản an toàn, góp phần bảo tồn loài động vật quý hiếm này.

Nhiều khu vực biển của phường Quy Nhơn Đông và xã Nhơn Châu là "bãi đẻ" của rùa biển. Ảnh: Hải Nhơn Lý

Theo các nhà khoa học, rùa biển cái sau hàng chục năm bơi lội ngoài đại dương, sẽ quay về đúng bãi biển nơi mình đã nở ra để đẻ trứng. Khả năng định hướng đặc biệt này của rùa mẹ, cho đến nay, khoa học vẫn chưa thể chứng minh được.

Rùa mẹ thường chọn nơi có cát mềm, đào “ổ”, đẻ hàng chục quả trứng rồi khéo léo lấp cát lại, đồng thời tạo một số ổ giả để đánh lừa kẻ săn mồi.

Việc bảo vệ bãi đẻ được xem điều kiện sống còn để duy trì quần thể rùa biển. Vì chúng là động vật quý hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng cao và đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái biển nên cần được bảo vệ khẩn cấp.