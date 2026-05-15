Rùa biển xuất hiện ở Nhơn Lý

NGỌC TÚ
(GLO)- Ngày 15-5, anh Nguyễn Hữu Đảo, thành viên Tổ cộng đồng bảo vệ nguồn lợi thủy sản Nhơn Lý (phường Quy Nhơn Đông) cho biết, theo thông tin từ một số ngư dân địa phương, từ ngày 6-5 đến ngày 9-5, 2 cá thể rùa biển đã xuất hiện quẩn quanh khu vực Eo Gió và Bãi Dứa.

Trong đó, một cá thể dài khoảng 1,1 m, nặng khoảng 70 kg được phát hiện đã chết vào tối 14-5. Cá thể còn lại dài khoảng 1,5 m, nặng tầm 100 kg, có dấu hiệu già hơn, di chuyển chậm chạp hơn, trên mai bám nhiều hàu và rong biển, vẫn đang bơi quẩn quanh khu vực biển Nhơn Lý.

Rùa biển dài 1,1m được phát hiện chết tối 14-5. Ảnh: Hải Nhơn Lý

Theo ghi nhận thực tế nhiều năm qua, vào khoảng tháng 6 đến tháng 9 âm lịch, một số khu vực biển ở Nhơn Lý, Nhơn Hải thuộc phường Quy Nhơn Đông và xã Nhơn Châu thường xuất hiện rùa biển cái lên bãi đẻ trứng.

Cá thể còn lại vẫn đang bơi quẩn quanh khu vực biển Nhơn Lý. Ảnh: Hải Nhơn Lý

Các tổ cộng đồng bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại địa phương kêu gọi người dân và du khách khi phát hiện rùa biển dưới nước hoặc trên bãi cát cần thông tin kịp thời để lực lượng chức năng, tổ cộng đồng và chính quyền địa phương phối hợp hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho rùa biển sinh sản an toàn, góp phần bảo tồn loài động vật quý hiếm này.

Nhiều khu vực biển của phường Quy Nhơn Đông và xã Nhơn Châu là "bãi đẻ" của rùa biển. Ảnh: Hải Nhơn Lý

Theo các nhà khoa học, rùa biển cái sau hàng chục năm bơi lội ngoài đại dương, sẽ quay về đúng bãi biển nơi mình đã nở ra để đẻ trứng. Khả năng định hướng đặc biệt này của rùa mẹ, cho đến nay, khoa học vẫn chưa thể chứng minh được.
Rùa mẹ thường chọn nơi có cát mềm, đào “ổ”, đẻ hàng chục quả trứng rồi khéo léo lấp cát lại, đồng thời tạo một số ổ giả để đánh lừa kẻ săn mồi.
Việc bảo vệ bãi đẻ được xem điều kiện sống còn để duy trì quần thể rùa biển. Vì chúng là động vật quý hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng cao và đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái biển nên cần được bảo vệ khẩn cấp.

Nam thanh niên 'đỡ đẻ' cho rùa

Có một chàng trai trẻ lặng lẽ đào cát, nâng niu từng quả trứng rùa như những mầm sống kỳ diệu. Quốc Thái trở thành “hộ sinh” bất đắc dĩ giữa thiên nhiên hoang sơ, góp phần bảo tồn loài rùa biển đang bên bờ tuyệt chủng. 

Chung tay vì người nghèo

(GLO)- Từ sự chung tay của chính quyền, đoàn thể, doanh nghiệp và cộng đồng, những căn nhà Đại đoàn kết, nhà tình thương được triển khai trên địa bàn Gia Lai không chỉ giúp hộ nghèo, gia đình khó khăn “an cư” mà còn lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, tiếp thêm động lực để người dân vươn lên.

Gần 200 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 925 hiến máu tình nguyện

(GLO)- Ngày 9-5, tại Nhà thi đấu của Trung đoàn 925, tỉnh Gia Lai, Trung đoàn 925 (Sư đoàn 372, Quân chủng Phòng không - Không quân, Bộ Quốc Phòng) tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện đợt 1 năm 2026. Ngày hội thu hút gần 200 cán bộ, chiến sĩ đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện.

Sáng mãi nghị lực nữ cựu chiến binh

(GLO)- Rời quân ngũ, từ hai bàn tay trắng, nhiều nữ cựu chiến binh tiếp tục phát huy bản lĩnh, bền bỉ gây dựng cơ nghiệp, vượt qua biến cố, lan tỏa nghĩa tình bằng những việc làm thiết thực, giữ vững phẩm chất người lính Cụ Hồ giữa đời thường.

(GLO)- Những năm qua, xã An Lão (tỉnh Gia Lai) đã tập trung triển khai nhiều giải pháp giảm nghèo bền vững, phát huy hiệu quả các mô hình sản xuất và nguồn vốn tín dụng chính sách, giúp người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số từng bước vươn lên, ổn định cuộc sống.

Đề xuất 6 mức phụ cấp ưu đãi theo nghề cho nhân viên y tế tại các cơ sở công lập

(GLO)- Bộ Tư pháp vừa công bố tài liệu thẩm định dự thảo Nghị định quy định chi tiết về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với viên chức và người lao động tại các cơ sở y tế công lập. Theo đó, ngành Y tế sẽ áp dụng 6 mức phụ cấp từ 30-100%, tùy theo tính chất công việc và môi trường làm việc.

