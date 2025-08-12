11 rùa con “chào đời” ở đảo Nhơn Châu được thả về biển

(GLO)- Khuya 11-8, tại xã đảo Nhơn Châu (tỉnh Gia Lai), 11 rùa con vừa nở từ ổ trứng đã được cán bộ, người dân trên đảo bảo vệ và thả về biển.

Đây là số trứng rùa được chính quyền, cộng động dân cư phát hiện và lần theo dấu chân rùa mẹ bò lên bãi cát đẻ trứng để dò tìm ổ trứng triển khai biện pháp bảo vệ, chăm sóc chờ đến khi nở.

Kiểm tra ổ trứng để "giải cứu" rùa con mắc kẹt dưới cát khi vừa "chào đời". Ảnh: ĐVCC

Ông Dương Hiệp Hưng, Chủ tịch UBND xã Nhơn Châu, cho biết: “Chúng tôi luôn vận động bà con khi phát hiện rùa mẹ lên bờ đẻ trứng, hoặc rùa con nở từ trứng là báo ngay để tổ chức bảo vệ. Sự kiện chào đón 11 rùa con lần này được an toàn ra biển là niềm vui của cán bộ, Nhân dân trên đảo, góp phần vào công tác bảo tồn đa dạng sinh học, hệ sinh thái biển”.

Những chú rùa con mới nở từ trứng. Ảnh: ĐVCC

Rùa biển là loài động vật quý hiếm được bảo tồn nằm trong sách Đỏ của Việt Nam và thế giới. Thời gian qua, xã Nhơn Châu duy trì các hoạt động tuyên truyền về bảo vệ môi trường, các loài động vật biển quý hiếm. Nhờ vậy, cộng động dân cư trên đảo nâng cao ý thức bảo vệ khu vực bãi đẻ của rùa, khi gặp rùa lên bãi đẻ trứng thì bảo vệ an toàn cho rùa mẹ, hoặc khi rùa mắc lưới của ngư dân cũng sẽ được cứu hộ và thả về biển.

Thả rùa con về biển. Ảnh: ĐVCC

Việc bảo vệ 11 rùa con vừa mới “chào đời” lần này tiếp tục khẳng định ý thức cộng đồng của người dân xã đảo trong công tác bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, lan tỏa thông điệp bảo tồn các loài sinh vật biển quý hiếm đến với du khách.

Rùa con tung tăng bơi về biển. Ảnh: ĐVCC