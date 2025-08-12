Danh mục
11 rùa con “chào đời” ở đảo Nhơn Châu được thả về biển

ĐOÀN NGỌC NHUẬN
(GLO)- Khuya 11-8, tại xã đảo Nhơn Châu (tỉnh Gia Lai), 11 rùa con vừa nở từ ổ trứng đã được cán bộ, người dân trên đảo bảo vệ và thả về biển.

Đây là số trứng rùa được chính quyền, cộng động dân cư phát hiện và lần theo dấu chân rùa mẹ bò lên bãi cát đẻ trứng để dò tìm ổ trứng triển khai biện pháp bảo vệ, chăm sóc chờ đến khi nở.

z6897475113135-74cf07eecc2cf147ebb961e4ae9d58a1.jpg
Kiểm tra ổ trứng để "giải cứu" rùa con mắc kẹt dưới cát khi vừa "chào đời". Ảnh: ĐVCC

Ông Dương Hiệp Hưng, Chủ tịch UBND xã Nhơn Châu, cho biết: “Chúng tôi luôn vận động bà con khi phát hiện rùa mẹ lên bờ đẻ trứng, hoặc rùa con nở từ trứng là báo ngay để tổ chức bảo vệ. Sự kiện chào đón 11 rùa con lần này được an toàn ra biển là niềm vui của cán bộ, Nhân dân trên đảo, góp phần vào công tác bảo tồn đa dạng sinh học, hệ sinh thái biển”.

z6897475267747-19e263f72192acac6377d34446549ecf.jpg
Những chú rùa con mới nở từ trứng. Ảnh: ĐVCC

Rùa biển là loài động vật quý hiếm được bảo tồn nằm trong sách Đỏ của Việt Nam và thế giới. Thời gian qua, xã Nhơn Châu duy trì các hoạt động tuyên truyền về bảo vệ môi trường, các loài động vật biển quý hiếm. Nhờ vậy, cộng động dân cư trên đảo nâng cao ý thức bảo vệ khu vực bãi đẻ của rùa, khi gặp rùa lên bãi đẻ trứng thì bảo vệ an toàn cho rùa mẹ, hoặc khi rùa mắc lưới của ngư dân cũng sẽ được cứu hộ và thả về biển.

z6897475260210-347e0368232c3daa437fe99c0342d0e0.jpg
Thả rùa con về biển. Ảnh: ĐVCC

Việc bảo vệ 11 rùa con vừa mới “chào đời” lần này tiếp tục khẳng định ý thức cộng đồng của người dân xã đảo trong công tác bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, lan tỏa thông điệp bảo tồn các loài sinh vật biển quý hiếm đến với du khách.

z6897474975229-36c0f8a97c48e6e11d1393613ca56b7a.jpg
Rùa con tung tăng bơi về biển. Ảnh: ĐVCC
Clip rùa con "chào đời" được bảo vệ và thả về biển. Clip do ĐVCC
Ngư dân Nhơn Châu cứu hộ rùa biển

Sáng 21.1 ông Nguyễn Hạ Lào, Phó Ban đại diện Tổ chức cộng đồng (TCCĐ) bảo vệ nguồn lợi thủy sản xã Nhơn Châu (TP Quy Nhơn), cho biết, ngư dân ở địa phương này vừa cứu hộ một cá thể rùa biển vướng lưới và thả về đại dương.

Khẩn trương gỡ vướng trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng một số dự án trọng điểm

Khẩn trương gỡ vướng trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng một số dự án trọng điểm

Thời sự - Sự kiện

(GLO)- Sáng 9-8, tại phường Pleiku, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức buổi làm việc để nghe báo cáo các tồn tại, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng liên quan đến Dự án Khu dân cư đường Nguyễn Văn Linh và dự án Đường hành lang kinh tế phía Đông (đường tránh Quốc lộ 19).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng kiểm tra dự án Cải tạo nút giao thông Phù Đổng. Ảnh: V.T

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng kiểm tra tình hình thực hiện các dự án tại phường Pleiku

Thời sự - Sự kiện

(GLO)- Chiều 8-8, đồng chí Nguyễn Tự Công Hoàng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã có chuyến khảo sát tình hình thực hiện các dự án trên địa bàn phường Pleiku. Cùng tham gia có đại diện lãnh đạo phường Pleiku, một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Đảm bảo “dạy thật, học thật, thi thật” trong đào tạo lái xe

Đảm bảo “dạy thật, học thật, thi thật” trong đào tạo lái xe

Thời sự - Sự kiện

(GLO)- Cùng với việc tổ chức sát hạch lái xe theo quy định mới của Bộ Công an, công tác đào tạo lái xe tại các trung tâm trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang được siết chặt để nâng cao chất lượng đào tạo, giúp học viên nắm vững kiến thức, kỹ năng, ý thức tham gia giao thông an toàn khi lái xe.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp tiếp xã giao đoàn đại diện Tòa Giám mục Giáo phận Kon Tum

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp tiếp xã giao đoàn đại diện Tòa Giám mục Giáo phận Kon Tum

Thời sự trong nước

(GLO)- Chiều 6-8, tại trụ sở Tỉnh ủy và UBND tỉnh Gia Lai, các đồng chí Nguyễn Ngọc Lương-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Dương Mah Tiệp-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp xã giao đoàn đại diện Tòa Giám mục Giáo phận Kon Tum do linh mục Đỗ Hiệu dẫn đầu.

Gia Lai phải lọt vào tốp đầu về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Gia Lai phải lọt vào tốp đầu về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Thời sự - Sự kiện

(GLO)- Sáng 5-8, đồng chí Hồ Quốc Dũng-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (CĐS) tỉnh Gia Lai đã chủ trì phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo để giải quyết một số nhiệm vụ thuộc thẩm quyền.

