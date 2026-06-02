Gia Lai: Đấu giá tranh nghệ thuật để hỗ trợ bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn

(GLO)- Chiều 31-5, Tổ chức Ink Art Nation phối hợp với Chi hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Gia Lai đã tổ chức đấu giá từ thiện tranh nghệ thuật để hỗ trợ bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Chương trình nhằm kêu gọi quỹ ủng hộ cho bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh.

Quang cảnh buổi đấu giá. Ảnh: Kim Hường

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã tiến hành đấu giá 31 bức tranh với nhiều chủ đề khác nhau của các họa sĩ đến từ nhiều nước trên thế giới.

Kết quả, buổi đấu giá đã thu được tổng số tiền 520 triệu đồng. Ban Tổ chức chương trình đã trao số tiền này cho Chi hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh để giúp đỡ những bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viện.