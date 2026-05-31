Chia sẻ yêu thương với bệnh nhi, học sinh và hộ gia đình khó khăn

(GLO)- Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai cùng Hội Người mù tỉnh, Hội Chữ thập đỏ phường Quy Nhơn đã kết nối vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ nhiều phần quà thiết thực ý nghĩa nhằm chung tay chia sẻ khó khăn với trẻ em khiếm thị, bệnh nhi, học sinh vượt khó và người dân khó khăn.

* Chiều 29-5, tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh cùng Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai trao tặng 200 suất quà Tết thiếu nhi cho các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viện.

Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai cùng nhà tài trợ tặng quà Tết thiếu nhi cho các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh. Ảnh: Kim Hường

Mỗi suất quà 300 nghìn đồng gồm bánh, kẹo và 200 nghìn đồng tiền mặt. Tổng trị giá các phần quà là 60 triệu đồng, do Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai cùng Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh chung tay tài trợ.

Trước đó, chiều 28-5, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh cùng với Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn cũng trao tặng 50 suất quà Tết thiếu nhi cho 50 bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa.

Cùng với đó, Hội còn phối hợp với Công ty cổ phần Công viên Cây xanh và Chiếu sáng đô thị Quy Nhơn trao quà cho 30 bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Trung tâm Y tế Quy Nhơn.

Mỗi suất quà được trao gồm bánh kẹo, sữa và 200 nghìn đồng tiền mặt, nguồn kinh phí do Hội và các đơn vị chung tay hỗ trợ.

Được biết, dịp Tết thiếu nhi năm nay, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh cùng với các chi hội trực thuộc, nhà hảo tâm đã trao tặng 1.700 phần quà cho các bệnh nhi đang điều trị tại các bệnh viện, trung tâm y tế trong tỉnh với tổng trị giá 550 triệu đồng.

Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh cùng Hiệu vàng Mỹ Long (phường Quy Nhơn) trao quà cho những hộ gia đình khó khăn ở các phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Nam. Ảnh: Kim Hường

Ngoài ra, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh cùng với đại diện Hiệu vàng Mỹ Long (phường Quy Nhơn) còn tổ chức chương trình trao quà nhân ái đến người có hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh. Theo đó, 50 suất quà đã được trao cho 50 hộ gia đình khó khăn ở các phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Nam và Quy Nhơn Đông.

Mỗi suất quà trị giá 400 ngàn đồng, gồm nhu yếu phẩm và 200 nghìn đồng tiền mặt. Tổng trị giá hoạt động tặng quà là 20 triệu đồng.

* Bên cạnh đó, sáng 29-5, Hội Người mù tỉnh đã tổ chức chương trình Tết thiếu nhi cho trẻ em khiếm thị ở các xã phường phía Đông Gia Lai. Tại chương trình, Hội cùng nhà tài trợ Phương Nguyễn, Dòng mến Thánh giá Quy Nhơn đã trao tặng 50 suất quà; mỗi suất trị giá 700 nghìn đồng.

Hội Người mù tỉnh cùng các nhà tài trợ trao quà cho trẻ em khiếm thị các phường phía Đông Gia Lai. Ảnh: Kim Hường

* Cùng ngày, Hội Chữ thập đỏ phường Quy Nhơn đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động tháng nhân đạo 2026 và trao quà cho học sinh, hộ dân khó khăn trên địa bàn.

Theo đó, tháng 5-2026, Hội đã thực hiện hỗ trợ quà, tiền cho 606 lượt người nghèo, khó khăn của phường với tổng trên 367 triệu đồng, góp phần đồng hành và chia sẻ khó khăn với người dân địa phương.

Hội Chữ thập đỏ phường Quy Nhơn cùng các nhà tài trợ trao quà cho những hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Ảnh: Kim Hường

Dịp này, Hội Chữ thập đỏ phường cùng với Công ty cổ phần Giày Bình Định và thầy Thích Nhuận Lý (Câu lạc bộ Tình nguyện viên Chữ thập đỏ Bạch Mai Trang) đã trao 88 suất quà cho học sinh nghèo các cấp học vượt khó, mỗi suất gồm đồ dùng học tập và tiền mặt trị giá 200 nghìn đồng. Đồng thời, trao 45 suất quà cho các hộ dân khó khăn của phường Quy Nhơn, mỗi suất trị giá 300 nghìn đồng.