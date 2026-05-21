Trao học bổng, quà Tết thiếu nhi cho bệnh nhi và trẻ em khó khăn ở xã Tuy Phước

(GLO)- Chiều 20-5, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai đã khởi động chương trình Tết thiếu nhi 2026, chia sẻ yêu thương vì bệnh nhi và trẻ em khó khăn ở xã Tuy Phước.

Theo đó, tại Trung tâm Y tế Tuy Phước, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh cùng với Chi hội Bác Ái Tuy Phước, Công ty In Nhanh Lam Sơn - TP. Hồ Chí Minh, Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) và Quán nem Ôlala Chợ Huyện đã chung tay trao tặng 12 suất học bổng trị giá 12 triệu đồng cho học sinh nghèo vượt khó vươn lên trong học tập ở xã Tuy Phước. Các em được hỗ trợ học bổng định kỳ 2 tháng /lần.

Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh cùng các nhà tài trợ trao học bổng cho các em học sinh vượt khó vươn lên trong học tập ở xã Tuy Phước. Ảnh: Kim Hường

Chương trình cũng trao 50 suất quà Tết thiếu nhi, mỗi suất trị giá 300 ngàn đồng cho 50 bệnh nhi đang điều trị tại Trung tâm Y tế Tuy Phước.

Những phần quà ý nghĩa của Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh và các nhà hảo tâm thể hiện sự quan tâm, yêu thương chia sẻ với thiếu nhi; đem không khí Tết thiếu nhi vui tươi đến với các em nhỏ trong thời gian điều trị bệnh. Tổng trị giá hoạt động tặng quà đợt này là 28 triệu đồng.