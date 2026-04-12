Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai trao kinh phí hỗ trợ bệnh nhi khó khăn tại Pleiku

(GLO)- Ngày 9-4, tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lai (phường Pleiku), Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai đã trao số tiền 68.900.000 đồng cho gia đình cháu Đặng Trần Di Nhiên (55 Trần Quý Cáp, phường Pleiku) nhằm giúp cháu Nhiên có thêm kinh phí điều trị bệnh.

Cháu Đặng Trần Di Nhiên (SN 2021) đang phải chiến đấu từng ngày với căn bệnh ung thư giác mạc và đã phẫu thuật cắt bỏ cả hai mắt. Hiện nay, bệnh tiếp tục di căn lên não, tình hình sức khỏe cháu hết sức nguy kịch, đe dọa đến sự sống.

Đại diện nhà hảo tâm trao tiền cho gia đình em Nhiên. Ảnh: Hồng Quý

Gia đình cháu Nhiên đã toàn lực chữa trị cho cháu thời gian qua, tuy nhiên chi phí điều trị quá lớn khiến kinh tế gia đình rơi vào cảnh kiệt quệ.

Trước tình cảnh trên, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai đã vận động các đơn vị, nhà hảo tâm hỗ trợ, chia sẻ kinh phí giúp cháu Nhiên. Qua kêu gọi, tổng số tiền ủng hộ cho cháu là 68.900.000 đồng. Trong đó, thông qua Phân Hội Bác Ái Pleiku 10.000.000 đồng; Chi Hội Bác Ái Tuy Phước 22.400.000 đồng; Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai là 36.500.000 đồng (trong đó có 5.700.000 đồng của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai).

Dịp này nhà hảo tâm tổ chức nấu và trao tặng 300 suất ăn miễn phí cho bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lai. Ảnh: Hồng Quý

Dịp này, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai cùng Chi Hội Bác Ái Tuy Phước và Phân Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Pleiku tổ chức nấu và trao tặng 300 suất ăn miễn phí (tổng chi phí 9.000.000 đồng) cho bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lai.