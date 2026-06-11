Cây tùng cao 20 m đổ ngang đường Hùng Vương, đè lên 2 ô tô

(GLO)- Chiều 11-6, một sự cố bất ngờ đã xảy ra trên đường Hùng Vương (phường Pleiku) khi một cây tùng lớn có chiều cao khoảng 20 m đã đổ rạp ra lòng đường, đè lên 2 ô tô đang đậu.

Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 14 giờ cùng ngày tại khu vực trước số nhà 99 Hùng Vương (phường Pleiku).

Gốc tùng có dấu hiệu hư hại dẫn đến cây bị đổ.

Vào thời điểm trên, 1 cây tùng có đường kính khoảng 40 cm, cao khoảng 20 m trong khuôn viên cơ quan Quỹ Bảo vệ và Phát triển tỉnh đã bất ngờ đổ rạp ra đường Hùng Vương.

Cây đè lên nhiều dây điện, cáp viễn thông… dọc đường trước khi đè lên 2 ô tô đang đậu ở vỉa hè và chắn ngang nửa lòng đường Hùng Vương, gây cản trở giao thông. Theo ghi nhận, vị trí gãy ở sát gốc nơi có dấu hiệu bị hư hại.



Cây tùng cao khoảng 20 m đổ đè lên 2 ô tô đang đậu trên đường Hùng Vương. Ảnh: Văn Ngọc

UBND phường Pleiku đã chỉ đạo các đơn vị khẩn trương xử lý cây đổ, cứu hộ 2 chiếc ô tô, đảm bảo an toàn cho hệ thống dây điện, cáp viễn thông và các phương tiện tham gia giao thông được thông suốt.