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50 thanh thiếu nhi phường Hội Phú được trang bị kỹ năng phòng, chống tai nạn đuối nước

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(GLO)- Ngày 11-8, tại hồ bơi Trường UKA (phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai), Ban Chỉ đạo hoạt động hè phường Hội Phú phối hợp với Trung tâm Học tập cộng đồng phường tập huấn kỹ năng phòng, chống tai nạn thương tích và đuối nước cho 50 thanh thiếu nhi trên địa bàn.

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Thiếu nhi phường Hội Phú được hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống dưới nước. Ảnh: Bá Bính

Tại buổi tập huấn, giáo viên giáo dục thể chất của các trường học trên địa bàn đã phổ biến, hướng dẫn thanh thiếu nhi kiến thức cơ bản về phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước; cách nhận biết, phòng tránh những khu vực, địa điểm có nguy cơ mất an toàn.

Đồng thời, các em được thực hành kỹ năng bơi cơ bản, kỹ năng xử lý tình huống dưới nước, phương pháp cứu đuối an toàn và một số kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu.

Hoạt động góp phần trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết để thanh thiếu nhi chủ động bảo vệ bản thân, tạo môi trường vui chơi, sinh hoạt hè an toàn, lành mạnh.

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