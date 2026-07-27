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Người dân xã Ia Ly tự nguyện giao nộp rùa núi vàng

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ÁNH KIỀU

(GLO)- Ngày 27-7, Công an xã Ia Ly (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Hạt Kiểm lâm địa bàn xã tiếp nhận 1 cá thể rùa núi vàng do người dân tự nguyện giao nộp.

Theo đó, sáng cùng ngày, bà Hoàng Thị Phương (SN 1968, thôn Ia Lâm) trong lúc làm rẫy tại khu vực thuộc thôn Ia Lâm đã phát hiện cá thể rùa núi vàng nặng khoảng 3kg, dài 20cm . Nhận thấy đây là động vật hoang dã cần được bảo vệ, bà Phương đã chủ động liên hệ Công an xã Ia Ly để thông báo và giao nộp.

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Công an xã Ia Ly phối hợp với kiểm lâm tiếp nhận cá thể rùa núi vàng do người dân giao nộp. Ảnh: ĐVCC

Ngay sau đó, Công an xã Ia Ly phối hợp với Hạt Kiểm lâm địa bàn kiểm tra, xác minh và tiếp nhận cá thể rùa theo quy định. Cơ quan chức năng sẽ chăm sóc, đánh giá tình trạng sức khỏe và thực hiện các thủ tục cần thiết để tái thả cá thể rùa về môi trường tự nhiên phù hợp.

Công an xã Ia Ly khuyến cáo người dân khi phát hiện động vật hoang dã cần thông báo cho chính quyền địa phương, cơ quan công an hoặc kiểm lâm để được hướng dẫn, xử lý; không tự ý nuôi nhốt, mua bán, vận chuyển hoặc giết mổ động vật hoang dã trái quy định.

Rùa núi vàng (tên khoa học Indotestudo elongata) là loài động vật rừng nguy cấp, quý hiếm thuộc Nhóm IIB, có tên trong Sách Đỏ Việt Nam và mức đe dọa Cực kỳ nguy cấp (CR) toàn cầu.

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