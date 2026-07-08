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Người dân xã Ia Hrung tự nguyện giao nộp vũ khí tự chế

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CHU HẰNG CHU HẰNG
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(GLO)- Ngày 6 và 7-7, Công an xã Ia Hrung đã tiếp nhận 2 khẩu súng tự chế do anh Rơ Châm Jaih (SN 1992) và anh Trương Thành Luân (SN 1990, cùng trú tại làng Bồ, xã Ia Hrung) tự nguyện giao nộp.

Hai khẩu súng tự chế do các anh nhặt được trong quá trình sinh hoạt, lao động tại địa phương.

Ngay sau khi tiếp nhận, Công an xã Ia Hrung đã tiến hành lập biên bản, quản lý theo đúng quy định. Đồng thời, ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm của anh Jaih và anh Luân trong việc tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

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Anh Rơ Châm Jaih và anh Trương Thành Luân đã chủ động đến trụ sở Công an xã giao nộp 2 khẩu súng tự chế. Ảnh: ĐVCC

Công an xã Ia Hrung đề nghị nhân dân khi phát hiện vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ hoặc các loại vũ khí tự chế không rõ nguồn gốc, tuyệt đối không cất giữ, sử dụng hoặc mua bán trái phép; đồng thời chủ động thông báo, giao nộp cho cơ quan Công an gần nhất để được tiếp nhận, xử lý theo quy định của pháp luật.

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