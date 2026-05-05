Người dân xã Ia Hrung giao nộp 1 cá thể tê tê quý hiếm

(GLO)- Công an xã Ia Hrung (tỉnh Gia Lai) vừa bàn giao 1 cá thể tê tê quý hiếm cho Hạt Kiểm lâm khu vực Ia Grai để chăm sóc, cứu hộ và thả về môi trường tự nhiên theo quy định.

Trước đó, tối 3-5, anh Lê Đức Phước (SN 1984, trú tại thôn Hưng Bình - Tân Lập, xã Ia Hrung) nghe thấy tiếng động lạ phía trước nhà. Khi kiểm tra, anh phát hiện 1 cá thể tê tê đang đào bới đất.

Anh Phước đã giao nộp cá thể tê tê quý hiếm khi phát hiện trước sân nhà. Ảnh: ĐVCC

Biết đây là loại động vật hoang dã quý hiếm, trong sáng 4-5, anh Phước đã mang đến trụ sở Công an xã Ia Hrung để giao nộp.

Qua kiểm tra, lực lượng Công an xác định đây là cá thể tê tê nặng khoảng 4 kg, nằm trong danh mục loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ. Do đó, đơn vị đã liên hệ với Hạt Kiểm lâm khu vực Ia Grai bàn giao để chăm sóc, cứu hộ và thả về môi trường tự nhiên.