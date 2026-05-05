Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Tòa soạn-Bạn đọc

Người dân xã Ia Hrung giao nộp 1 cá thể tê tê quý hiếm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Công an xã Ia Hrung (tỉnh Gia Lai) vừa bàn giao 1 cá thể tê tê quý hiếm cho Hạt Kiểm lâm khu vực Ia Grai để chăm sóc, cứu hộ và thả về môi trường tự nhiên theo quy định.

Trước đó, tối 3-5, anh Lê Đức Phước (SN 1984, trú tại thôn Hưng Bình - Tân Lập, xã Ia Hrung) nghe thấy tiếng động lạ phía trước nhà. Khi kiểm tra, anh phát hiện 1 cá thể tê tê đang đào bới đất.

anh-phuoc-da-giao-nop-ca-the-te-te-quy-hiem-khi-phat-hien-truoc-san-nha-anh-dvcc.jpg
Anh Phước đã giao nộp cá thể tê tê quý hiếm khi phát hiện trước sân nhà. Ảnh: ĐVCC

Biết đây là loại động vật hoang dã quý hiếm, trong sáng 4-5, anh Phước đã mang đến trụ sở Công an xã Ia Hrung để giao nộp.

Qua kiểm tra, lực lượng Công an xác định đây là cá thể tê tê nặng khoảng 4 kg, nằm trong danh mục loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ. Do đó, đơn vị đã liên hệ với Hạt Kiểm lâm khu vực Ia Grai bàn giao để chăm sóc, cứu hộ và thả về môi trường tự nhiên.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Hoa khôi Duyên dáng Ngoại thương 2025 lan tỏa dự án “Gieo mầm tương lai”.

Hoa khôi Duyên dáng Ngoại thương 2025 lan tỏa dự án “Gieo mầm tương lai”

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Ngày 29-4, Lê Phương Nghi, Hoa khôi Duyên dáng Ngoại thương - FTUCharm 2025 (SN 2006, trú tại phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) đã triển khai dự án “Gieo mầm tương lai” tại Trường mầm non Nắng Hồng (phường Pleiku), với các hoạt động trải nghiệm tái chế và trao quà khuyến học cho trẻ em.

Cảnh giác với trò lừa làm sổ đỏ.

Người dân cần cảnh giác với chiêu lừa làm sổ đỏ

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Trước tình trạng xuất hiện các đối tượng mạo danh “chạy” thủ tục đất đai, UBND xã KDang (tỉnh Gia Lai) phát thông báo khẩn, khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác với chiêu trò lừa đảo làm sổ đỏ, nhất là tại các khu vực nằm trong quy hoạch và dọc tuyến dự án cao tốc Quy Nhơn-Pleiku.

null