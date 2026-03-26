Người dân phường An Khê tự nguyện giao nộp chim diều hoa Miến Điện quý hiếm

(GLO)- Ngày 26-3, Công an phường An Khê (tỉnh Gia Lai) cùng với Hạt Kiểm lâm khu vực An Khê vừa tiếp nhận 1 cá thể chim diều hoa Miến Điện do anh Nguyễn Phúc Nguyên (SN 1997, trú tổ dân phố 2 An Tân, phường An Khê) tự nguyện giao nộp khi phát hiện ở sân nhà.

Anh Nguyên cho biết: Khoảng 7 giờ 30 phút ngày 25-3, trong lúc dọn dẹp nhà cửa, anh phát hiện cá thể diều hoa Miến Điện nói trên bay vào sân nhà. Nhận thức được đây là loài động vật hoang dã, quý hiếm, anh đã gọi điện trình báo Công an phường An Khê để giao nộp.

Anh Nguyễn Phúc Nguyên (giữa) giao nộp chim diều hoa Miến Điện cho cơ quan chức năng. Ảnh: Phú An

Nhận được tin báo, Công an phường đã liên hệ với Hạt Kiểm lâm khu vực An Khê tổ chức tiếp nhận cá thể động vật hoang dã này.

Theo cơ quan chức năng, cá thể diều hoa Miến Điện này sẽ được đưa về Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật thuộc Vườn quốc gia Kon Ka Kinh để chăm sóc, nuôi dưỡng trước khi thả về môi trường tự nhiên theo quy định.

Cá thể chim diều hoa Miến Điện có chiều dài khoảng 45 cm. Ảnh: Phú An

Diều hoa Miến Điện có tên khoa học là Spilornis cheela, còn được biết đến với tên gọi ó hoa Miến Điện, thuộc họ Ưng, là động vật hoang dã thuộc nhóm IIB động vật rừng nguy cấp, quý hiếm. Loài chim săn mồi này được xếp vào danh sách các loài bị đe dọa theo sách đỏ của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) từ năm 2016.