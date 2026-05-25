Tổ chức Ngày hội “Thanh niên với văn hóa giao thông” tại xã Ia Hiao

NGỌC DUY
(GLO)- Ngày 24-5, tại Trường THCS Nguyễn Du (xã Ia Hiao, tỉnh Gia Lai), Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Gia Lai tổ chức Ngày hội “Thanh niên với văn hóa giao thông” năm 2026, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên và học sinh tham gia.

Tại ngày hội, cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Gia Lai phối hợp tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông cho khoảng 300 đoàn viên, thanh niên và học sinh, tập trung vào quy định đội mũ bảo hiểm, độ tuổi điều khiển phương tiện, không sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông và kỹ năng xử lý tình huống trên đường.

Đồng thời, nhấn mạnh không tự ý độ, chế xe máy, xe điện; phụ huynh không giao xe cho con em khi chưa đủ tuổi, chưa đủ điều kiện hoặc chưa có giấy phép lái xe nhằm bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông.

Tiếp đó, Hội thi “Rung chuông vàng - Tìm hiểu kiến thức về an toàn giao thông” thu hút 100 thí sinh tham gia. Các câu hỏi xoay quanh kiến thức giao thông đường bộ và tình huống thực tế, tạo không khí sôi nổi, giúp học sinh củng cố kiến thức đã được tuyên truyền.

Không khí sôi nổi tại Hội thi “Rung chuông vàng - Tìm hiểu kiến thức về an toàn giao thông”. Ảnh: ĐVCC﻿

Bên cạnh đó, cuộc thi vẽ tranh tuyên truyền với chủ đề “Thanh niên Gia Lai với an toàn giao thông” cũng thu hút 50 học sinh tham gia.

Thông qua những bức tranh sinh động, các em đã truyền tải nhiều thông điệp ý nghĩa về đội mũ bảo hiểm, chấp hành tín hiệu giao thông và xây dựng văn hóa giao thông văn minh.

Ban tổ chức trao 100 suất quà cho đoàn viên, thanh niên, người dân và học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Ia Hiao. Ảnh: ĐVCC

Dịp này, Ban tổ chức trao 100 suất quà của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (mỗi suất trị giá 1,3 triệu đồng) cho đoàn viên, thanh niên, người dân và học sinh có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi bão số 13 trên địa bàn xã Ia Hiao. Tổng giá trị quà tặng là 130 triệu đồng.

Đội SOS 115 - Bình Định hỗ trợ gia đình có nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông

(GLO)- Đội Tình nguyện viên xe cứu thương Chữ thập đỏ (Đội SOS 115 - Bình Định) phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai vừa đến thăm hỏi và trao hỗ trợ số tiền 17.710.000 đồng cho người nhà của bà Lê Thị Nhung (thôn An Hòa 2, xã Tuy Phước Tây) tử vong do tai nạn giao thông vào chiều 20-5.

Hơn 617.000 lượt người thi trực tuyến tìm hiểu an toàn vệ sinh thực phẩm vì sức khỏe phụ nữ tại Gia Lai

(GLO)- Sau hơn 1 tháng triển khai, Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức an toàn vệ sinh thực phẩm vì sức khỏe phụ nữ” năm 2026 do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai tổ chức đã thu hút 617.209 lượt tham gia của cán bộ, hội viên, phụ nữ và người dân trên địa bàn tỉnh.

Người dân thấp thỏm bên 2 dòng suối lở

(GLO)- Thời gian qua, tình trạng sạt lở dọc suối Bứa, suối Ngân đoạn qua khu phố Long Thành (phường Quy Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai) diễn biến ngày càng nghiêm trọng, cuốn trôi nhiều diện tích đất sản xuất, cây trồng và đe dọa khu dân cư, hạ tầng giao thông trong khu vực.

