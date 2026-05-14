Gia Lai: Kịp thời ngăn chặn 1 nam thanh niên có ý định nhảy lầu

(GLO)- Ngày 14-5, đại diện Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai (phường Hội Phú) cho biết: Ngày 12-5, Đội An ninh Bệnh viện đã phát hiện, ngăn chặn một nam thanh niên có dấu hiệu khủng hoảng tinh thần đang chuẩn bị nhảy từ lầu 5 xuống đất.

Theo đó, anh H.A (29 tuổi, trú tại xã Mang Yang) do gặp áp lực chuyện gia đình nên tinh thần không ổn định. Anh này đã lên tầng 5 Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai và có hành động thiếu kiểm soát, ý định nhảy xuống đất.

Đội An ninh Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai đã nhanh chóng tiếp cận, ngăn chặn 1 nam thanh niên nhảy lầu. Ảnh chụp màn hình

Phát hiện tình huống bất thường, Đội An ninh Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai đã nhanh chóng tiếp cận, nhẹ nhàng trấn an, động viên và hỗ trợ đưa người này đến nơi an toàn.

Trong quá trình ngăn chặn sự việc diễn ra, một thành viên của Đội an ninh bị thương nhẹ.

Được mọi người khuyên giải, động viên tinh thần, anh H.A. đã bình tĩnh lại và nhận lỗi về hành động thiếu kiểm soát của mình.