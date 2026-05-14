Gia Lai: Kịp thời ngăn chặn 1 nam thanh niên có ý định nhảy lầu

Theo đó, anh H.A (29 tuổi, trú tại xã Mang Yang) do gặp áp lực chuyện gia đình nên tinh thần không ổn định. Anh này đã lên tầng 5 Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai và có hành động thiếu kiểm soát, ý định nhảy xuống đất.
Phát hiện tình huống bất thường, Đội An ninh Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai đã nhanh chóng tiếp cận, nhẹ nhàng trấn an, động viên và hỗ trợ đưa người này đến nơi an toàn.
Trong quá trình ngăn chặn sự việc diễn ra, một thành viên của Đội an ninh bị thương nhẹ.
Được mọi người khuyên giải, động viên tinh thần, anh H.A. đã bình tĩnh lại và nhận lỗi về hành động thiếu kiểm soát của mình.