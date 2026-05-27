Cảnh báo nguy cơ nổ lốp xe trên cao tốc qua Gia Lai do nắng nóng

(GLO)- Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ cao tốc số 5 (Phòng 6, Cục CSGT) vừa phát đi cảnh báo về nguy cơ nổ lốp xe và các sự cố bất ngờ do nắng nóng trên tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn - Quy Nhơn - Chí Thạnh - Vân Phong.

Xe tải nổ lốp trên cao tốc qua Gia Lai. Ảnh: Xuân Thưởng

Theo đó, những ngày qua, thời tiết nắng nóng gay gắt tại các tỉnh miền Trung làm gia tăng nguy cơ mất an toàn giao thông trên cao tốc khi mặt đường có độ ma sát cao, nhiệt độ lớn khiến áp suất lốp tăng cao, dễ xảy ra vỡ lốp, dẫn đến tình huống mất lái và tai nạn giao thông.

Xe bán tải nổ lốp khi di chuyển trên cao tốc. Ảnh: Xuân Thưởng

Nhiệt độ mặt đường tăng cao còn làm nóng máy, giảm hiệu quả phanh và gia tăng nguy cơ xảy ra các sự cố bất ngờ.

Theo ghi nhận của Đội CSGT đường bộ cao tốc số 5, trong vòng 3 ngày gần đây đã xảy ra hơn 20 trường hợp vỡ lốp xe, hỏng động cơ trên tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn - Quy Nhơn - Chí Thạnh - Vân Phong, trong đó có 1 số trường hợp xảy ra trên đoạn qua Gia Lai.

Do đó, để đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến, đơn vị khuyến cáo các đơn vị vận tải, chủ phương tiện và lái xe thường xuyên kiểm tra tình trạng kỹ thuật của lốp xe, nhất là độ mòn, áp suất lốp, các dấu hiệu nứt, phồng hoặc quá hạn sử dụng.

Không sử dụng lốp không bảo đảm chất lượng hoặc đã xuống cấp, chủ động thay thế lốp hư hỏng để bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông.

Đội CSGT đường bộ cao tốc số 5 khuyến cáo các biện pháp phòng ngừa nổ lốp xe, sự cố khi di chuyển trên cao tốc. Ảnh: Xuân Thưởng

Các tài xế cần chủ động kiểm tra nước làm mát, dầu máy trước khi lưu thông, giữ khoảng cách an toàn khi lưu thông trên cao tốc. Khi phát hiện lốp có dấu hiệu bất thường cần nhanh chóng đưa xe vào vị trí an toàn để kiểm tra, xử lý.

“Thời gian tới, đơn vị sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp phương tiện không bảo đảm điều kiện an toàn kỹ thuật theo quy định. Đề nghị người tham gia giao thông nâng cao ý thức, phòng ngừa rủi ro để bảo vệ an toàn cho bản thân và cộng đồng” - Trung tá Lê Xuân Thưởng - Đội trưởng Đội CSGT đường bộ cao tốc số 5 - chia sẻ.