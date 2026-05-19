Sư đoàn 320 và phường Pleiku phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

(GLO)- Ngày 18-5, Sư đoàn 320 (Quân đoàn 34) và phường Pleiku tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2026 nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026).

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 320 ra quân thực hiện “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”. Ảnh: Minh Chí

Phát biểu tại lễ phát động, Đại tá Phạm Hồng Minh - Phó Sư đoàn trưởng Sư đoàn 320 - nhấn mạnh: Phong trào "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” không chỉ là hoạt động thiết thực kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, mà còn góp phần giáo dục truyền thống, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và động viên cán bộ, chiến sĩ phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu trong thời kỳ mới.

Những năm qua, phong trào “Tết trồng cây” luôn được Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 320 triển khai hiệu quả, trở thành nét đẹp truyền thống của đơn vị. Từ năm 2021 đến nay, Sư đoàn đã trồng hơn 22.000 cây xanh các loại; duy trì hơn 20.000 m² diện tích tăng gia sản xuất, góp phần nâng cao đời sống bộ đội.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 3 (Trung đoàn 48, Sư đoàn 320) trồng cây tại khuôn viên của đơn vị. Ảnh: Minh Chí

Ngay sau lễ phát động, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị đã trồng hơn 1.200 cây lấy gỗ, góp phần xây dựng môi trường doanh trại xanh - sạch - đẹp. Dự kiến trong năm 2026, toàn Sư đoàn tiếp tục trồng hơn 1.500 cây ăn quả và cây xanh các loại tại doanh trại, thao trường, bãi tập và các tuyến đường nội bộ.

* Cùng ngày, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Pleiku phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội phường tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2026 tại làng Ơp.

Cán bộ, đoàn viên, hội viên và người dân làng Ơp ra quân trồng cây tại khu vực nhà mồ và các tuyến đường lân cận. Ảnh: Phương Thảo

Sau lễ phát động, hơn 50 cán bộ, đoàn viên, hội viên và người dân làng Ơp đã ra quân trồng 120 cây thông ba lá tại khu vực nhà mồ và các tuyến đường lân cận, góp phần cải thiện cảnh quan môi trường và xây dựng không gian xanh phục vụ phát triển du lịch cộng đồng tại địa phương.