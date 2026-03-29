Phường Quy Nhơn Nam tổ chức Tết trồng cây và Đại hội Thể dục thể thao lần thứ I

(GLO)- Sáng 29-3, UBND phường Quy Nhơn Nam tổ chức chương trình “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) lần thứ I. Hơn 300 cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn phường cùng tham dự.

Đây là hoạt động thiết thực chào mừng thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031; đồng thời, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân trên địa bàn phường và hưởng ứng Năm du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

Hạt Kiểm lâm khu vực Tuy Phước - Quy Nhơn trao tặng “ Biển báo cấm lửa” cho UBND phường Quy Nhơn Nam. Ảnh: Kim Hường

Phát biểu tại chương trình, lãnh đạo UBND phường Quy Nhơn Nam nhấn mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng của chương trình "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ". Đây là hoạt động mở đầu cho phong trào trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh, giữ gìn vệ sinh môi trường trên địa bàn phường trong năm 2026, thể hiện quyết tâm xây dựng môi trường sống xanh - sạch - đẹp và văn minh.

Ngay sau lễ phát động, lãnh đạo phường cùng cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân trong phường đã tham gia trồng 50 cây lim xẹt tại khuôn viên Đại lộ Khoa học trên địa bàn phường.

Dịp này, Hạt Kiểm lâm khu vực Tuy Phước - Quy Nhơn đã trao tặng “ Biển báo cấm lửa” cho UBND phường.

Lãnh đạo phường Quy Nhơn Nam tặng quà lưu niệm cho các đoàn vận động viên tham gia Đại hội TDTT phường lần thứ I. Ảnh: Kim Hường

Cũng trong sáng nay, UBND phường Quy Nhơn Nam đã khai mạc Đại hội TDTT phường lần thứ I với sự tham gia của gần 250 vận động viên là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hiện đang công tác tại các đơn vị sự nghiệp và nhân dân có hộ khẩu thường trú trên địa bàn phường.

Đại hội nhằm tạo sân chơi lành mạnh, tăng cường tinh thần đoàn kết giữa các đơn vị, cá nhân; đẩy mạnh phong trào "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại"; nâng cao nhận thức của cộng đồng về vai trò, ý nghĩa của luyện tập TDTT; đồng thời qua đây tuyển chọn lực lượng vận động viên tham gia đại hội TDTT cấp tỉnh.

Đồng diễn võ thuật tại Đại hội TDTT phường. Ảnh: Kim Hường

Tham gia Đại hội TDTT lần này, các vận động viên tham gia tranh tài ở các nội dung: kéo co nam - nữ, bóng chuyền nam, chạy việt dã ở cự ly 4 km dành cho nam và 2 km dành cho nữ.

Ngay sau lễ khai mạc, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn phường đã tham gia đồng diễn trống hội, dân vũ và võ thuật.