Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Chính trị

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp Nhân sự Quốc phòng - An ninh Đưa nghị quyết vào cuộc sống

Phường Quy Nhơn Nam kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền địa phương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MINH QUÂN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 27-3, HĐND phường Quy Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai) khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức kỳ họp thứ I nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền địa phương và quyết định nhiều nội dung quan trọng.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe báo cáo kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri qua các cuộc tiếp xúc với những người ứng cử đại biểu HĐND phường khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031; báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND phường khóa II.

cac-dai-bieu-hdnd-phuong-quy-nhon-nam-bau-cac-chuc-danh-cua-hdnd-va-ubnd-phuong-nhiem-ky-2026-2031.jpg
Đại biểu HĐND phường Quy Nhơn Nam bầu các chức danh của HĐND và UBND phường nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: Phan Tuấn

Theo đó, cử tri phường Quy Nhơn Nam đã bầu 28 đại biểu HĐND phường. 100% đại biểu trúng cử đủ tư cách để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu HĐND theo quy định của pháp luật.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND phường đã tiến hành bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND phường nhiệm kỳ 2026-2031. Kết quả, ông Đặng Mạnh Cường - Bí thư Đảng ủy phường được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND phường Quy Nhơn Nam khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031; bà Nguyễn Thị Bích Hoa được bầu giữ chức Chủ tịch UBND phường khóa II.

phuong-quy-nhon-nam-kien-toan-to-chuc-bo-may-chinh-quyen-dia-phuong-7656.jpg
Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND phường tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Nam. Ảnh: Phan Tuấn

Kỳ họp đã thông qua 9 nghị quyết quan trọng, trong đó có Nghị quyết về xác nhận kết quả bầu cử các chức danh thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND phường; Nghị quyết về tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2026 của HĐND phường; Nghị quyết về thành lập các tổ đại biểu HĐND phường; Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán thu - chi ngân sách năm 2025.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai thông báo kết quả bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

(GLO)- Chiều 18-3, Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai đã tổ chức hội nghị thông qua kết quả cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031. Đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh chủ trì hội nghị.

Gia Lai hoàn thành bầu cử với tỷ lệ cử tri 99,76%

Tin tức

(GLO)-Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 tại tỉnh Gia Lai đã diễn ra an toàn, đúng quy định, với 99,76% cử tri tham gia bỏ phiếu. Con số này thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự đồng thuận và niềm tin của Nhân dân vào ngày hội dân chủ của đất nước.

Lãnh đạo tỉnh dự lễ khai mạc bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn tỉnh

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

(GLO)- Sáng 15-3, các đồng chí trong Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Ủy viên Ủy ban bầu cử tỉnh, lãnh đạo các Ban bầu cử đại biểu Quốc hội và Ban Bầu cử đại biểu HĐND tỉnh tham dự lễ khai mạc bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn tỉnh.

Trực tiếp: Gần 2,6 triệu cử tri Gia Lai nô nức "trẩy hội" non sông

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

(GLO)- Hôm nay (15-3), cùng với cả nước, gần 2,6 triệu cử tri tỉnh Gia Lai tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai có mặt tại các điểm bầu cử đặc biệt để ghi nhận không khí hân hoan, phấn khởi của "ngày hội non sông".

GIA LAI SẴN SÀNG CHO NGÀY HỘI NON SÔNG

Phóng sự

(GLO)- Trước thềm 15-3, ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp NK 2026-2031, không khí rộn ràng lan tỏa khắp Gia Lai. Từ đô thị ven biển đến thôn làng nơi biên giới, từ giảng đường đại học đến xã đảo giữa trùng khơi, mọi công tác chuẩn bị đã sẵn sàng cho ngày hội lớn của cử tri.

Ia Le sẵn sàng trước "giờ G"

Chính trị

(GLO)- Trước thời điểm chính thức diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, mọi công tác chuẩn bị tại xã Ia Le (tỉnh Gia Lai) đã hoàn tất. Không khí chào đón ngày hội lớn của toàn dân đang rộn ràng ở khắp các thôn, làng của xã.

Tra cứu ứng viên tại các đơn vị bầu cử trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Gia Lai

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

(GLO)- Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cử tri và nhân dân tìm hiểu thông tin về các ứng viên tham gia bầu cử, Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai hướng dẫn cách tra cứu danh sách ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XVI và ứng viên đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2026-2031.

Gia Lai: Hoàn thành công tác bầu cử sớm tại Làng O2, xã Vĩnh Sơn

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

(GLO)- Sáng 14-3, Ủy ban Bầu cử tỉnh Gia Lai tổ chức bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Tổ bầu cử số 1 (thôn O2, xã Vĩnh Sơn). Đến dự có đồng chí Hồ Xuân Ánh - Tỉnh ủy viên, Tổng Biên tập Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, Ủy viên Ủy ban bầu cử tỉnh.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử tại các xã phía Tây tỉnh

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

(GLO)- Ngày 13-3, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân cùng đoàn công tác đã kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại các địa phương thuộc Đơn vị bầu cử Quốc hội số 5. 

null