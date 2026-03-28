Phường Quy Nhơn Nam kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền địa phương

(GLO)- Ngày 27-3, HĐND phường Quy Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai) khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức kỳ họp thứ I nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền địa phương và quyết định nhiều nội dung quan trọng.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe báo cáo kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri qua các cuộc tiếp xúc với những người ứng cử đại biểu HĐND phường khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031; báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND phường khóa II.

Đại biểu HĐND phường Quy Nhơn Nam bầu các chức danh của HĐND và UBND phường nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: Phan Tuấn

Theo đó, cử tri phường Quy Nhơn Nam đã bầu 28 đại biểu HĐND phường. 100% đại biểu trúng cử đủ tư cách để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu HĐND theo quy định của pháp luật.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND phường đã tiến hành bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND phường nhiệm kỳ 2026-2031. Kết quả, ông Đặng Mạnh Cường - Bí thư Đảng ủy phường được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND phường Quy Nhơn Nam khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031; bà Nguyễn Thị Bích Hoa được bầu giữ chức Chủ tịch UBND phường khóa II.

Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND phường tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Nam. Ảnh: Phan Tuấn

Kỳ họp đã thông qua 9 nghị quyết quan trọng, trong đó có Nghị quyết về xác nhận kết quả bầu cử các chức danh thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND phường; Nghị quyết về tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2026 của HĐND phường; Nghị quyết về thành lập các tổ đại biểu HĐND phường; Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán thu - chi ngân sách năm 2025.