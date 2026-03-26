Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Chính trị

Nhân sự

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp Nhân sự Quốc phòng - An ninh Đưa nghị quyết vào cuộc sống

Ông Nguyễn Hữu Khúc được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND phường Quy Nhơn khóa II

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
ĐỨC HẢI

(GLO)- Chiều 26-3, HĐND phường Quy Nhơn khóa II (nhiệm kỳ 2026-2031) tổ chức kỳ họp thứ nhất để tiến hành bầu các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐND và giải quyết một số công việc theo quy định. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân dự và chỉ đạo kỳ họp.

Tại kỳ họp, Ủy ban bầu cử phường Quy Nhơn đã thông báo kết quả cuộc bầu cử và xác nhận tư cách đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo đó, qua bầu cử, có 30/48 người ứng cử được bầu làm đại biểu HĐND phường Quy Nhơn khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031; đảm bảo theo đúng số lượng, cơ cấu, thành phần theo dự kiến.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân (giữa) tặng hoa chúc mừng Thường trực HĐND và lãnh đạo các ban HĐND phường Quy Nhơn khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: Đức Hải

Kỳ họp đã tiến hành bầu các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐND phường. Trên tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỳ họp đã bầu ông Nguyễn Hữu Khúc - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Quy Nhơn khóa I giữ chức Chủ tịch HĐND phường Quy Nhơn khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031. Ông Nguyễn Đức Toàn - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn khóa I tái đắc cử Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn khóa II.

Kỳ họp cũng đã tiến hành bầu các chức danh: Phó Chủ tịch HĐND phường; Trưởng các ban Kinh tế - Ngân sách và Văn hóa - Xã hội; bầu 2 Phó Chủ tịch UBND và các Ủy viên UBND phường Quy Nhơn nhiệm kỳ 2026-2031.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Quy Nhơn Nguyễn Hữu Khúc (bên trái) tặng hoa chúc mừng Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Nguyễn Đức Toàn. Ảnh: Minh Hoàng

Tại kỳ họp thứ nhất, HĐND phường Quy Nhơn cũng đã biểu quyết thông qua các nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ; chương trình kiểm tra, giám sát trong năm 2026 của HĐND phường; báo cáo quyết toán thu - chi ngân sách năm 2025.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu

(GLO)- Sáng 7-1, Tỉnh ủy Lai Châu tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ. Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, BTV và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Huỳnh Quốc Huy nhận quyết định giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030 tại hội nghị chiều 30-12.

Đồng chí Huỳnh Quốc Huy giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai

(GLO)- Chiều 30-12, Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ. Theo đó, đồng chí Huỳnh Quốc Huy được Ban Bí thư điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030.

