Ông Nguyễn Hữu Khúc được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND phường Quy Nhơn khóa II

(GLO)- Chiều 26-3, HĐND phường Quy Nhơn khóa II (nhiệm kỳ 2026-2031) tổ chức kỳ họp thứ nhất để tiến hành bầu các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐND và giải quyết một số công việc theo quy định. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân dự và chỉ đạo kỳ họp.

Tại kỳ họp, Ủy ban bầu cử phường Quy Nhơn đã thông báo kết quả cuộc bầu cử và xác nhận tư cách đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo đó, qua bầu cử, có 30/48 người ứng cử được bầu làm đại biểu HĐND phường Quy Nhơn khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031; đảm bảo theo đúng số lượng, cơ cấu, thành phần theo dự kiến.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân (giữa) tặng hoa chúc mừng Thường trực HĐND và lãnh đạo các ban HĐND phường Quy Nhơn khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: Đức Hải

Kỳ họp đã tiến hành bầu các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐND phường. Trên tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỳ họp đã bầu ông Nguyễn Hữu Khúc - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Quy Nhơn khóa I giữ chức Chủ tịch HĐND phường Quy Nhơn khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031. Ông Nguyễn Đức Toàn - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn khóa I tái đắc cử Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn khóa II.

Kỳ họp cũng đã tiến hành bầu các chức danh: Phó Chủ tịch HĐND phường; Trưởng các ban Kinh tế - Ngân sách và Văn hóa - Xã hội; bầu 2 Phó Chủ tịch UBND và các Ủy viên UBND phường Quy Nhơn nhiệm kỳ 2026-2031.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Quy Nhơn Nguyễn Hữu Khúc (bên trái) tặng hoa chúc mừng Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Nguyễn Đức Toàn. Ảnh: Minh Hoàng

Tại kỳ họp thứ nhất, HĐND phường Quy Nhơn cũng đã biểu quyết thông qua các nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ; chương trình kiểm tra, giám sát trong năm 2026 của HĐND phường; báo cáo quyết toán thu - chi ngân sách năm 2025.