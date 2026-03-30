Bà Rah Lan H’Dry tái cử Chủ tịch HĐND xã Ia Tul

(GLO)- Ngày 29-3, kỳ họp thứ nhất HĐND xã Ia Tul (tỉnh Gia Lai) khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 đã diễn ra nhằm kiện toàn các chức danh chủ chốt của địa phương.

Các đại biểu HĐND xã Ia Tul khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 ra mắt tại kỳ họp. Ảnh: ĐVCC

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe đại diện Ủy ban bầu cử xã báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND xã khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 và báo cáo xác nhận tư cách đại biểu HĐND xã.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, các đại biểu HĐND xã đã tiến hành bỏ phiếu bầu các chức danh chủ chốt gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND xã bằng hình thức bỏ phiếu kín theo đúng quy định.

Kết quả, bà Rah Lan H’Dry - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã khóa XV tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch HĐND xã khóa XVI. Ông Nguyễn Phi Loan - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch HĐND xã khóa XV được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND xã khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Bà Rah Lan H’Dry (thứ 3 từ phải sang) tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch HĐND xã khóa XVI. Ảnh: ĐVCC

Ở khối chính quyền, ông Phạm Văn Đức - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã, nhiệm kỳ 2026-2031. Các ông, bà: Phạm Chí Hùng và Nguyễn Thị Thùy Trang tiếp tục được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND xã, nhiệm kỳ 2026-2031.

Kỳ họp cũng đã bầu 5 Ủy viên UBND xã khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 theo đúng quy định.

Cũng tại kỳ họp, HĐND xã đã xem xét, thảo luận và thông qua nhiều nội dung quan trọng gồm: Quy chế làm việc của HĐND xã khóa XVI; kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2026; Nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu - chi ngân sách xã năm 2025.

Vun đắp tình hữu nghị Việt - Lào

(GLO)- Thời gian qua, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai đã triển khai hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng, góp phần củng cố quan hệ đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào, tăng cường niềm tin, giữ vững ổn định khu vực biên giới.

Những hạt nhân lan tỏa phong trào thi đua

(GLO)- Ngày 20-3 vừa qua, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đã tuyên dương 10 gương mặt trẻ tiêu biểu của lực lượng vũ trang tỉnh. Đây là những cá nhân tiêu biểu về tinh thần nỗ lực, sáng tạo và cống hiến, góp phần lan tỏa các phong trào thi đua ở cơ quan, đơn vị.

Thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai

(GLO)- Chiều 22-3, Đoàn kiểm tra, giám sát số 21 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do đồng chí Lê Hoài Trung - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai để thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát.

