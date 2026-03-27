Ông Lý Anh Sang tái đắc cử Chủ tịch HĐND xã Chư Sê nhiệm kỳ 2026-2031

TRÚC PHÙNG
(GLO)- Ngày 26-3, HĐND xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai) khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức kỳ họp thứ nhất nhằm bầu các chức danh chủ chốt của chính quyền địa phương.

Ông Lý Anh Sang - Bí Thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã và bà Kpui H’Blê - Phó Chủ tịch HĐND xã khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026 chủ trì kỳ họp. Tham dự kỳ họp có đại diện Thường trực Đảng ủy xã, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã; cùng các đại biểu HĐND xã.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe báo cáo kết quả bầu cử và xác nhận tư cách đại biểu HĐND xã khóa II. HĐND xã Chư Sê đã tiến hành bầu các chức danh bằng hình thức bỏ phiếu.

Ông Lý Anh Sang - Chủ tịch HĐND xã (thứ 3 từ phải sang) tặng hoa chúc mừng Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND xã Chư Sê ra mắt nhận nhiệm vụ. Ảnh: T.P

Kết quả, ông Lý Anh Sang tái đắc cử chức Chủ tịch HĐND xã Chư Sê khóa II với 100% số phiếu bầu; bà Kpui H’Blê được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND xã; ông Dương Mạnh Huy giữ chức Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách; bà Nguyễn Thị Lệ Thủy giữ chức Trưởng ban Văn hóa – Xã hội HĐND xã.

Đối với khối chính quyền, ông Trần Minh Triều tái đắc cử chức Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2026-2031; ông Nguyễn Văn Đương giữ chức Phó Chủ tịch UBND xã.

Tại kỳ họp cũng bầu 4 ủy viên UBND xã theo đúng quy định. HĐND xã đã thông qua dự thảo Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2026 và nghe báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri.

Kỳ họp thứ nhất HĐND xã Chư Sê khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031 đã diễn ra trên tinh thần dân chủ, trách nhiệm, hoàn thành các nội dung đề ra nhằm hoàn thiện bộ máy chính quyền sớm đi vào hoạt động hiệu quả trong tình hình mới.

Gia Lai thông báo kết quả bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031

(GLO)- Chiều 18-3, Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai đã tổ chức hội nghị thông qua kết quả cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031. Đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh chủ trì hội nghị.

Gia Lai hoàn thành bầu cử với tỷ lệ cử tri 99,76%

(GLO)-Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 tại tỉnh Gia Lai đã diễn ra an toàn, đúng quy định, với 99,76% cử tri tham gia bỏ phiếu. Con số này thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự đồng thuận và niềm tin của Nhân dân vào ngày hội dân chủ của đất nước.

Chiến sĩ mới hồ hởi tham gia bầu cử

(GLO)- Sáng 15-3, hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội non sông, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 31 (Quân đoàn 34) và Lữ đoàn 573 (Quân khu 5) đã nô nức, hồ hởi tham gia bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 với tinh thần trách nhiệm cao.

Trực tiếp: Gần 2,6 triệu cử tri Gia Lai nô nức "trẩy hội" non sông

(GLO)- Hôm nay (15-3), cùng với cả nước, gần 2,6 triệu cử tri tỉnh Gia Lai tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai có mặt tại các điểm bầu cử đặc biệt để ghi nhận không khí hân hoan, phấn khởi của "ngày hội non sông".

GIA LAI SẴN SÀNG CHO NGÀY HỘI NON SÔNG

(GLO)- Trước thềm 15-3, ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp NK 2026-2031, không khí rộn ràng lan tỏa khắp Gia Lai. Từ đô thị ven biển đến thôn làng nơi biên giới, từ giảng đường đại học đến xã đảo giữa trùng khơi, mọi công tác chuẩn bị đã sẵn sàng cho ngày hội lớn của cử tri.

Ia Le sẵn sàng trước "giờ G"

(GLO)- Trước thời điểm chính thức diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, mọi công tác chuẩn bị tại xã Ia Le (tỉnh Gia Lai) đã hoàn tất. Không khí chào đón ngày hội lớn của toàn dân đang rộn ràng ở khắp các thôn, làng của xã.

Tra cứu ứng viên tại các đơn vị bầu cử trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Gia Lai

(GLO)- Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cử tri và nhân dân tìm hiểu thông tin về các ứng viên tham gia bầu cử, Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai hướng dẫn cách tra cứu danh sách ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XVI và ứng viên đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2026-2031.

Phường Thống Nhất ra quân tuyên truyền trực quan, diễu hành cổ động bầu cử

(GLO)- Sáng 14-3, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai) phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội phường tổ chức ra quân tuyên truyền trực quan, diễu hành cổ động về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Rà soát các khâu cuối cùng, sẵn sàng cho ngày bầu cử

(GLO)- Sáng 14-3, đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai đã kiểm tra, rà soát các khâu cuối cùng công tác chuẩn bị bầu cử tại một số khu vực bỏ phiếu thuộc 2 phường Quy Nhơn Đông và Quy Nhơn Nam.

(GLO)- Ngày 13-3, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân cùng đoàn công tác đã kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại các địa phương thuộc Đơn vị bầu cử Quốc hội số 5. 

Lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai sẵn sàng cho ngày hội non sông

(GLO)- Hướng tới cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai chủ động triển khai đồng bộ công tác chuẩn bị, từ tuyên truyền, tổ chức khu vực bỏ phiếu đến luyện tập sẵn sàng chiến đấu, góp phần bảo đảm bầu cử diễn ra an toàn, đúng quy định.

