Ông Lý Anh Sang tái đắc cử Chủ tịch HĐND xã Chư Sê nhiệm kỳ 2026-2031

(GLO)- Ngày 26-3, HĐND xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai) khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức kỳ họp thứ nhất nhằm bầu các chức danh chủ chốt của chính quyền địa phương.

Ông Lý Anh Sang - Bí Thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã và bà Kpui H’Blê - Phó Chủ tịch HĐND xã khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026 chủ trì kỳ họp. Tham dự kỳ họp có đại diện Thường trực Đảng ủy xã, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã; cùng các đại biểu HĐND xã.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe báo cáo kết quả bầu cử và xác nhận tư cách đại biểu HĐND xã khóa II. HĐND xã Chư Sê đã tiến hành bầu các chức danh bằng hình thức bỏ phiếu.

Ông Lý Anh Sang - Chủ tịch HĐND xã (thứ 3 từ phải sang) tặng hoa chúc mừng Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND xã Chư Sê ra mắt nhận nhiệm vụ. Ảnh: T.P

Kết quả, ông Lý Anh Sang tái đắc cử chức Chủ tịch HĐND xã Chư Sê khóa II với 100% số phiếu bầu; bà Kpui H’Blê được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND xã; ông Dương Mạnh Huy giữ chức Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách; bà Nguyễn Thị Lệ Thủy giữ chức Trưởng ban Văn hóa – Xã hội HĐND xã.

Đối với khối chính quyền, ông Trần Minh Triều tái đắc cử chức Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2026-2031; ông Nguyễn Văn Đương giữ chức Phó Chủ tịch UBND xã.

Tại kỳ họp cũng bầu 4 ủy viên UBND xã theo đúng quy định. HĐND xã đã thông qua dự thảo Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2026 và nghe báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri.

Kỳ họp thứ nhất HĐND xã Chư Sê khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031 đã diễn ra trên tinh thần dân chủ, trách nhiệm, hoàn thành các nội dung đề ra nhằm hoàn thiện bộ máy chính quyền sớm đi vào hoạt động hiệu quả trong tình hình mới.