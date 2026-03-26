Khen thưởng 49 tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác bầu cử tại xã Đề Gi

N.QUÝ

(GLO)- Ngày 26-3, Ủy ban bầu cử xã Đề Gi tổ chức tổng kết công tác bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo báo cáo tổng kết, cuộc bầu cử trên địa bàn xã được triển khai đồng bộ, chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật. Toàn xã đã thành lập 23 khu vực bỏ phiếu, tạo điều kiện thuận lợi cho hơn 31.600 cử tri tham gia thực hiện quyền công dân.

Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, các bước hiệp thương, giới thiệu người ứng cử, lập danh sách cử tri được thực hiện công khai, dân chủ, đúng quy trình.

Lãnh đạo xã Đề Gi trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp tích cực vào thành công của cuộc bầu cử. Ảnh: N.Q

Kết quả, cử tri đã bầu đủ 24 đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2026-2031, đảm bảo cơ cấu, thành phần và chất lượng. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, không phát sinh khiếu nại, tố cáo.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND xã Đề Gi đã tặng giấy khen cho 8 tập thể và 41 cá nhân tiêu biểu trong công tác bầu cử.

Gia Lai thông báo kết quả bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031

Gia Lai thông qua kết quả bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031

(GLO)- Chiều 18-3, Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai đã tổ chức hội nghị thông qua kết quả cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031. Đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh chủ trì hội nghị.

Gia Lai hoàn thành bầu cử với tỷ lệ cử tri 99,76%

(GLO)-Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 tại tỉnh Gia Lai đã diễn ra an toàn, đúng quy định, với 99,76% cử tri tham gia bỏ phiếu. Con số này thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự đồng thuận và niềm tin của Nhân dân vào ngày hội dân chủ của đất nước.

Chiến sĩ mới hồ hởi tham gia bầu cử

(GLO)- Sáng 15-3, hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội non sông, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 31 (Quân đoàn 34) và Lữ đoàn 573 (Quân khu 5) đã nô nức, hồ hởi tham gia bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 với tinh thần trách nhiệm cao.

GIA LAI SẴN SÀNG CHO NGÀY HỘI NON SÔNG

(GLO)- Trước thềm 15-3, ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp NK 2026-2031, không khí rộn ràng lan tỏa khắp Gia Lai. Từ đô thị ven biển đến thôn làng nơi biên giới, từ giảng đường đại học đến xã đảo giữa trùng khơi, mọi công tác chuẩn bị đã sẵn sàng cho ngày hội lớn của cử tri.

Ia Le sẵn sàng trước "giờ G"

(GLO)- Trước thời điểm chính thức diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, mọi công tác chuẩn bị tại xã Ia Le (tỉnh Gia Lai) đã hoàn tất. Không khí chào đón ngày hội lớn của toàn dân đang rộn ràng ở khắp các thôn, làng của xã.

Tra cứu ứng viên tại các đơn vị bầu cử trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Gia Lai

(GLO)- Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cử tri và nhân dân tìm hiểu thông tin về các ứng viên tham gia bầu cử, Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai hướng dẫn cách tra cứu danh sách ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XVI và ứng viên đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2026-2031.

Phường Thống Nhất ra quân tuyên truyền trực quan, diễu hành cổ động bầu cử

(GLO)- Sáng 14-3, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai) phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội phường tổ chức ra quân tuyên truyền trực quan, diễu hành cổ động về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Rà soát các khâu cuối cùng, sẵn sàng cho ngày bầu cử

(GLO)- Sáng 14-3, đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai đã kiểm tra, rà soát các khâu cuối cùng công tác chuẩn bị bầu cử tại một số khu vực bỏ phiếu thuộc 2 phường Quy Nhơn Đông và Quy Nhơn Nam.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân dẫn đầu đoàn công tác tiến hành kiểm tra, giám sát thực tế công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp tại các xã khu vực phía Tây thuộc Đơn vị bầu cử số 5.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử tại các xã phía Tây tỉnh

(GLO)- Ngày 13-3, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân cùng đoàn công tác đã kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại các địa phương thuộc Đơn vị bầu cử Quốc hội số 5. 

Lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai sẵn sàng cho ngày hội non sông

(GLO)- Hướng tới cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai chủ động triển khai đồng bộ công tác chuẩn bị, từ tuyên truyền, tổ chức khu vực bỏ phiếu đến luyện tập sẵn sàng chiến đấu, góp phần bảo đảm bầu cử diễn ra an toàn, đúng quy định.

Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc Đơn vị bầu cử số 4 tỉnh Gia Lai hoàn thành buổi tiếp xúc cử tri tại xã Đức Cơ và các xã khu vực phía Tây, kết thúc chương trình tiếp xúc tại 30 xã, phường.

Ứng cử viên ĐBQH khóa XVI mong muốn được cống hiến, góp phần xây dựng tỉnh ngày càng phát triển

(GLO)- Ngày 13-3, các ứng cử viên ĐBQH khóa XVI thuộc Đơn vị bầu cử số 4, tỉnh Gia Lai đã tiếp xúc cử tri tại các xã Đức Cơ, Ia Krêl, Ia Dơk, Ia Pnôn, Ia Nan, Ia Dom; qua đó hoàn thành chương trình tiếp xúc cử tri tại 30 xã, phường khu vực phía Tây của tỉnh.

