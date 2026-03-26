Khen thưởng 49 tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác bầu cử tại xã Đề Gi

(GLO)- Ngày 26-3, Ủy ban bầu cử xã Đề Gi tổ chức tổng kết công tác bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo báo cáo tổng kết, cuộc bầu cử trên địa bàn xã được triển khai đồng bộ, chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật. Toàn xã đã thành lập 23 khu vực bỏ phiếu, tạo điều kiện thuận lợi cho hơn 31.600 cử tri tham gia thực hiện quyền công dân.

Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, các bước hiệp thương, giới thiệu người ứng cử, lập danh sách cử tri được thực hiện công khai, dân chủ, đúng quy trình.

Lãnh đạo xã Đề Gi trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp tích cực vào thành công của cuộc bầu cử. Ảnh: N.Q

Kết quả, cử tri đã bầu đủ 24 đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2026-2031, đảm bảo cơ cấu, thành phần và chất lượng. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, không phát sinh khiếu nại, tố cáo.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND xã Đề Gi đã tặng giấy khen cho 8 tập thể và 41 cá nhân tiêu biểu trong công tác bầu cử.