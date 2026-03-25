Chư A Thai khen thưởng 50 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử

VŨ CHI
(GLO)- Sáng 24-3, Ủy ban bầu cử xã Chư A Thai (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Bí thư Đảng ủy xã Trịnh Thị Hồng (đứng giữa) tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử. Ảnh: Vũ Chi

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp trên địa bàn xã Chư A Thai được cấp ủy, chính quyền tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, kịp thời và hiệu quả. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh với nhiều hình thức phong phú, nhờ đó ý thức trách nhiệm của cử tri được nâng cao, tích cực tham gia bầu cử.

Việc lập và niêm yết danh sách cử tri, danh sách người ứng cử, tổ chức tiếp xúc cử tri, chuẩn bị cơ sở vật chất, kỹ thuật… được thực hiện nghiêm túc, công khai, minh bạch. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; không xảy ra các vụ việc phức tạp, không xảy ra khiếu nại, tố cáo trong quá trình bầu cử.

Toàn xã có 13.918 cử tri tham gia bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 99,69%. Kết quả bầu cử đã lựa chọn được những đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND dân các cấp bảo đảm tiêu chuẩn, cơ cấu, thành phần theo quy định, có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân.

Trong số 23 người trúng cử đại biểu HĐND xã có 9 đại biểu tái cử (chiếm 39,13%), 4 đại biểu dưới 40 tuổi (chiếm 17,39%), 4 đại biểu dân tộc thiểu số (chiếm 17,39%), 1 đại biểu ngoài Đảng (chiếm 4,34%).

Phó Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Mạnh Tấn (đứng giữa) tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử. Ảnh: Vũ Chi

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế cũng như chia sẻ kinh nghiệm trong công tác tổ chức bầu cử tại địa bàn.

Dịp này, Chủ tịch UBND xã Chư A Thai tặng giấy khen cho 10 tập thể và 40 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn xã.

