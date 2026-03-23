Phú Thiện khen thưởng 67 tập thể, cá nhân về công tác bầu cử

Bí thư Đảng ủy xã Phú Thiện Vũ Hồng Duy (thứ 6 từ trái sang) tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử. Ảnh: Vũ Chi

Theo đánh giá, cuộc bầu cử trên địa bàn xã được triển khai nghiêm túc, đúng quy định. Công tác nhân sự, lập và niêm yết danh sách cử tri được thực hiện đảm bảo theo luật định; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; việc tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử được thực hiện đúng quy trình; công tác tuyên truyền được tăng cường, từ đó mọi người tích cực, tự giác tham gia bầu cử.

Ủy ban bầu cử xã đã thành lập 4 tiểu ban, 8 ban bầu cử và 18 tổ bầu cử theo luật định. Kết quả, không có đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu nào phải tổ chức bầu cử thêm hay bị hủy kết quả do vi phạm quy định. Không xảy ra khiếu nại, tố cáo trong quá trình bầu cử.

Chủ tịch UBND xã Phú Thiện Nguyễn Anh Tuấn (đứng giữa) tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử. Ảnh: Vũ Chi

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được cũng như chia sẻ kinh nghiệm trong công tác tổ chức bầu cử tại địa bàn.

Dịp này, Chủ tịch UBND xã Phú Thiện khen thưởng 12 tập thể và 55 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu, tổ chức và phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn xã.