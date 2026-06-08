(GLO)- Sáng 8-6, tại Lữ đoàn 573, Cục Phòng không Lục quân - Cơ quan Chủ nhiệm Phòng không toàn quân tổ chức lễ khai mạc Hội thi Chủ nhiệm phòng không tỉnh (thành phố) năm 2026.

Dự lễ khai mạc Hội thi Chủ nhiệm phòng không tỉnh (thành phố) năm 2026 có Thiếu tướng Vũ Đại Dương - Phó Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân; Thiếu tướng Trần Thanh Hải - Phó Tư lệnh Quân khu 5; Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thủy - Cục trưởng Cục Phòng không Lục quân, Phó Chủ nhiệm phòng không toàn quân, Trưởng Ban Chỉ đạo Hội thi; Thiếu tướng Lại Tiến Giang - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 2.

Lễ khai mạc Hội thi Chủ nhiệm phòng không tỉnh (thành phố) năm 2026. Ảnh: H.P

Tham gia Hội thi có 33 thí sinh là Chủ nhiệm phòng không các tỉnh, thành phố trên cả nước. Trong thời gian 4 ngày, các thí sinh trải qua nhiều nội dung thi như: kiểm tra lý thuyết chuyên ngành; xây dựng văn kiện chiến đấu; thực hành thao tác, nhận dạng mục tiêu và bảo vệ kế hoạch tác chiến phòng không.

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thủy - Cục trưởng Cục Phòng không Lục quân, Phó Chủ nhiệm phòng không toàn quân phát biểu khai mạc hội thi. Ảnh: H.P

Phát biểu khai mạc, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thủy - Cục trưởng Cục Phòng không Lục quân, Phó Chủ nhiệm phòng không toàn quân, Trưởng Ban Chỉ đạo hội thi - khẳng định: Hội thi nhằm kiểm tra, đánh giá toàn diện trình độ chuyên môn, năng lực chỉ huy, điều hành và kỹ năng tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn của đội ngũ Chủ nhiệm phòng không các tỉnh (thành phố).

Hội thi cũng là dịp bồi dưỡng, nâng cao kiến thức chuyên ngành, nhận thức về Luật Phòng không nhân dân để các Chủ nhiệm phòng không tỉnh (thành phố) hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ trong tham mưu cho lãnh đạo, chỉ huy các cấp nghiên cứu phương thức tác chiến, triển khai thực hiện “Vòm phòng không bền vững” phù hợp với lực lượng, vũ khí trang bị.